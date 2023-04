VW e Lancia: via i veli alle nuove EV

VW e Lancia svelano i loro nuovi modelli elettrici. Inizia la casa torinese sabato alle 13, con una diretta streaming. Lunedì il marchio tedesco presenta la ID.7.

VW e Lancia: si presenta la ID.7, con “autonomie elevate”

Per la top di gamma elettrica Volkswagen l’appuntamento è per lunedì 17 alle 14, con diretta streaming a questo link. La Casa tedesca parla di un modello che “si posiziona nella fascia alta della classe medio-superiore“. Lungo quasi 5 metri e “dotato di una nuova propulsione efficiente, di autonomie elevate, concepito “per i viaggi a lunga distanza“. A gennaio si era parlato di 700 km. La ID.7 sarà prodotta nello stabilimento tedesco di Emden per il mercato europeo e nordamericano, mentre per la Cina la produzione avverrò localmente. La Volkswagen ha investito più di un miliardo nella trasformazione di Emden in un sito di produzione di mobilità elettrica. E conta che la ID.7 diventi un prodotto di valenza globale al livello della ID.4, mentre la ID.3 è destinata al solo mercato europeo. Lunedì verranno divulgate le specifiche tecniche e sarà possibile fare un primo confronto con la gamma Tesla, che resta il riferimento.

Ma prima tocca al concept della marca torinese

Ma prima, sabato 15 alle 13, tocca finalmente anche alla Lancia svelare un’anticipazione del suo primo modello elettrico. Anche qui con una diretta streaming guidata dal capo del marchio, Luca Napolitano. Non è ancora un modello di serie, ma un concept che anticipa l’auto in arrivo tra due anni. Secondo Napolitano il prototipo rappresenta la visione del marchio per i prossimi 10 anni. E riunisce i valori del design degli interni che ispirano lo sviluppo dei nostri futuri modelli: italianità, eclettismo, home feeling e rivisitazione della tradizione: “Il Concept sarà la massima espressione della Sostenibilità by Lancia, che abbiamo chiamato Sustylenabilitye grazie alla collaborazione con Cassina, eccellenza del made in Italy...Ci consentirà di avere degli interni che prendono ispirazione dalle nostre abitazioni”. Poche ore e vedremo.