VW e BMW si sfidano anche nella ricarica bidirezionale. Al Salone di Monaco i due gruppi lanciano i loro progetti, promettendo costi di ricarica ridotti con più sostenibilità. L’interrogativo è: esiste un pubblico ampio interessato a questa soluzione? Al momento più in Germania che in Italia.

VW e BMW si sfidano, la Casa di Wolfsburg: costi di ricarica ridotti fino al 75%

Elli, la società che si occupa di energia in Volkswagen, ha lanciato un progetto pilota completo per la ricarica bidirezionale. Assicurando che “questa tecnologia può ridurre i costi di ricarica fino al 75%“. Come? Facendo trading sul mercato dell’energia. E quindi vendendo e comprando nei momenti più convenienti nell’arco delle 24 ore, 7 giorni su 7. L’obiettivo è integrare i sistemi di accumulo su larga scala e le soluzioni di ricarica bidirezionale gestiti da Elli in una Managed Battery Network (MBN). Questa rete, scondo VW-Elli, contribuirà a stabilizzare l’uso di energia rinnovabile volatile e ad accelerare la transizione energetica in tutta Europa. A Monaco presentato un progetto pilota di ricarica bidirezionale (Bidi) nelle abitazioni private. Per analizzare la scalabilità della ricarica bidirezionale a livello europeo, il Gruppo sta conducendo diversi test. Un esempio, in Svezia, è il campus nato nel 2021 in collaborazione con la cooperativa abitativa di Stenberg. Progettato per valutare le funzionalità tecniche energetiche e l’impatto di CO2 della ricarica vehicle-to-home e vehicle-to- grid.

Palazzo: “È il fattore abilitante dell’autosufficienza energetica domestica”