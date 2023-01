VW a quota 330mila EV nel 2022, ma…

VW a quota 330mila EV nel 2022: la crescita sull’anno precedente è del 23,6%, inferiore all’incremento messo a segno dalla concorrenza più qualificata.

VW a quota 330mila, ma cresce meno di Tesla, Mercedes e BMW-Mini

La marca Volkswagen ha immatricolato lo scorso anno circa 4,56 milioni di veicoli delle diverse motorizzazioni. Le elettriche rappresentano una a quota del 7,2%, dovuto soprattutto all’ottima performance della ID.4. Meno bene la ID.3, che comunque ha messo segno risultati in deciso progresso negli ultimi mesi dell’anno. La concorrenza, però, come si diceva cresce di più, a partire da Tesla, che resta il riferimento in questo settore e che nel 2022 è arrivata a quota 1,310 milioni, +40%. Mercedes, pur facendo numeri più piccoli e con macchine più care, è cresciuta del 124%, a 117.800 auto vendute. BMW infine è arrivata a 215.755 fully-electric vendute (+107,7%), dati che comprendono anche il marchio Mini. E proprio per la Mini, la versione a batterie è risultata la più venduta.

La ID.4 resta la più venduta, a quota 170 mila

Come si diceva, il modello elettrico VW più venduto nel mondo lo scorso anno è stato l’ID.4, con circa 170.000 immatricolazioni. Per gli altri modelli, a partire dalla ID.3, non sono state fornite cifre. Da Wolfsburg nella nota ufficiale preferiscono concentrarsi sui buoni risultati conseguiti dalle sue auto a batterie oltre Oceano. In Cina, in particolare, nel 2022 sono state vendute 143.100 pezzi di ID.3, ID.4 e ID.6 (+102,9%), un successo. Benino le vendite in Nord America, mercato piuttosto difficile per la marca tedesca: qui Volkswagen ha piazzato un totale di 22.700 ID.4 (+27,7%). Fa ben sperare, comunque, il dato del 4° trimestre, che secondo i media tedeschi avrebbe toccato nel complesso la cifra record per VW di 122.900 immatricolazioni. Ma tutto questo è solo l’inizio: la Casa conferma l’arrivo di 10 novità elettriche di qui al 2026, tra cui la piccola ID.2 da 25 mila euro.