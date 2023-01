VW a caccia di Tesla nelle ricariche: è a 15mila

VW a caccia di Tesla anche nelle ricariche: è a quota 15mila, grazie ai marchi con cui opera anche in tandem con altre aziende. Come, in Italia, Ewiva e Ionity.

VW a caccia di Tesla, con partnership in tutto il mondo

Il Gruppo Volkswagen ha appena completato una valutazione intermedia della sua rete globale di ricarica rapida in tutto il mondo. E fa sapere che “alla fine del 2022, più di un terzo dei 45.000 punti di ricarica ad alta potenza (HPC) che l’azienda prevede di installare erano stati collegati alla rete“. Raggiungendo così un totale di circa 15.000 stazioni di ricarica rapida, con potenza fino a 350 kW. Tesla, che invece opera direttamente attraverso i suoi Supercharger, sul sito ufficiale fa sapere di essere già oltre quota 40 mila. Ma l’azienda americana è partita molti anni prima di VW, che insegue rispettando con puntualità teutonica i piani annunciati al Power Day 2021. In quell’occasione il Gruppo fissò le tappe per diventare il primo produttore automobilistico che crea una rete HPC globale, aperta a tutti i veicoli elettrici. In base al progetto, circa 10.000 punti HPC saranno operativi in ​​Europa e fino a 25.000 nel mondo entro fine 2023.