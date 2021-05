Vuoi provare una Tesla? Ecco dove, in tutta Italia

Vuoi provare una Tesla? La Casa di Elon Musk ha ripreso il programma di test, in corso in diverse città italiane. Un’occasione ghiotta per chi fa un pensierino ad acquistarne una.

Vuoi provare una Tesla? Cui si prenota on line

Le auto elettriche vanno provate, non basta farsene un’idea per sentito dire. E questo è ancor più vero per Tesla che, si sa, non ha una rete di concessionari paragonabile a quelle dei marchi storici automotive. Per questo organizza sessioni di prova itineranti: ci si prenota on-line e poi si va a fare il test nel luogo più vicino. “Il nostro Team sarà a disposizione per illustrarti l’esperienza da proprietario di una Tesla, le opzioni di finanziamento disponibili e la nostra estesa rete di ricarica in Italia. Non vediamo l’ora di incontrarti“, scrive la Casa californiana sul sito.

Spesso i ritrovi avvengono presso i Supercharger Tesla, la rete di ricarica riservata ai soli clienti dell’azienda di Elon Musk. A Forte dei Marmi, per esempio, la partenza dei test-drive avviene dall’ ia G.B. Vico, dove si trovano appunto le colonnine.

Ecco le località coinvolte (manca ancora il Sud)

Vuoi provare una Tesla, dunque? Vediamo quali sono le città coinvolte in questa tornata:

NORD : Novara (fino al 30/6). Franciacorta , Brescia (fino al 21/6). Como (fino al 2/6). Lecco (fino al 2/6); Bergamo (fino al 2/6). Legnano (fino al 2/6). Monza (fino al 2/6). Cusago , Milano (fino al 2/6). San Predengo , Cremona (fino al 2/6). Rivanazzano , Pavia (fino al 30/6). Mantova (il 28/5). Trento (fino al 30/5). Riva del Garda , Trento (fino al 30/5). Pinzolo , Trento, fino al 30/5. Verona (fino al 30/5). Genova (fino al 2/6). Piacenza (fino al 30/6). Modena (fino al 30/6). Bologna (fino al 30/9. Ravenna (fino al 30/6).

(fino al 30/6). , Brescia (fino al 21/6). (fino al 2/6). (fino al 2/6); (fino al 2/6). (fino al 2/6). (fino al 2/6). , Milano (fino al 2/6). , Cremona (fino al 2/6). , Pavia (fino al 30/6). (il 28/5). (fino al 30/5). , Trento (fino al 30/5). , Trento, fino al 30/5. (fino al 30/5). (fino al 2/6). (fino al 30/6). (fino al 30/6). (fino al 30/9. (fino al 30/6). CENTRO: Pistoia (fino al 30/6). Prato (fino al 30/6). Firenze (fino al 30/6). Forte dei Marmi, Lucca, fino al 30/6). Livorno (fino al 30/6).