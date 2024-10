Vuoi provare una Tesla? C’è il fai-da-te

Dopo aver programmato il test drive fai-da-te online, il conducente riceve un’e-mail esplicativa sulla modalità della prova. Poi viene contattato da un Tesla Advisor per confermare l’appuntamento di 30 minuti e rispondere a eventuali domande. Il giorno del test drive, il conducente seguirà la procedura sull’app Tesla in piena autonomia. “Individuare la posizione, sbloccare e avviare l’auto sarà facile come se fosse la propria“, assicura Tesla. “Una volta saliti a bordo, sul touchscreen apparirà una guida per il test drive che aiuterà a regolare le impostazioni del veicolo in base alle preferenze di chi guida“. In qualsiasi momento durante la prova, i partecipanti possono contattare telefonicamente un Tesla Advisor attraverso l’app Tesla per porre domande. Al termine basta parcheggiare il veicolo nel posto originario e bloccarlo nuovamente utilizzando l’app.