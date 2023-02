Vorrei una wallbox intelligente, che ricarica all’80%

Giancarlo si prepara al passaggio all’auto elettrica e già pensa a una wallbox per la ricarica in garage. E’ però interessato a disporre di funzioni evolute, come un’autolimitazione della ricarica all’80% della capacità; quindi ci chiede un consiglio. Potete inviare i vostri questiti a info@vaielettrico.it

“Sono un fedele follower di VaiElettrico e ti ringrazio per il lavoro che fai per diffondere la mobilità elettrica, sebbene in Italia ci si debba scontrare con un approccio culturale poco avvezzo alle novità. Possessore di una Toyota Ibrida del 2013, poichè ho deciso che la mia prossima auto sarà Full Electric sto sondando tutti gli aspetti della mobilità elettrica, compreso quelle delle wallbox.

Poichè la mia futura BEV potrebbe non avere la possibilità, da infotainment, di settare una percentuale di carica della batteria, raggiunta la quale la ricarica si stoppa automaticamente (diciamo il canonico 80%), sto cercando una wallbox che possa sopperire a questa mancanza attraverso una funzione avanzata.

Mi interessa anche il bilanciamento dei carichi e l’integrazine al fotovoltaico

Seguendo il canale del buon Matteo Valenza, ho visto che la wallbox ChargeSplit dispone di questa possibilità, citata anche sul sito del produttore. Poichè, però, dal punto di vista estetico, tale wallbox non mi convince, ti chiedo se siete a conoscenza di altre wallbox che offrono una funzionalità simile. Grazie e spero in una tua risposta.

P.S. Ah, dimenticavo che altre caratteristiche fondamentali per me sono il bilanciamento dei carichi e la possibilità di utilizzare con la wallbox un impianto fotovoltaico„. Giancarlo Murino

Risposta- Caro Giancarlo, gran parte dei produttori di wallbox presenta nella sua gamma-prodotti un dispositivo con le caratteristiche che le interessano. Praticamente tutte le wallbox in commercio prevedono il bilanciamento dei carichi; molte consentono di limitare la carica all’80%, prestabilirne la durata, o monitorarla da remoto attraverso la App. Le più evolute dialogano con l’impianto fotovoltaico o con l’accumulo stazionario, se presente, in modo da massimizzare l’utilizzo di energia gratuita, perchè autoprodotta. Molte, infine, sono certificate dal GSE per poter accedere all’offerta sperimentale di ARERA che alza gratuitamente la potenza disponibile al contatore a 6 kW, di notte e nei festivi.

Una panoramica completa può trovarla consultando il nostro Listino Interattivo (qui la descrizione e qui l’accesso diretto al listino), che preseleziona i dispositivi con le funzioni di suo interesse.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube Vaielettrico.it-