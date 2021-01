Vorrei una elettrica, meglio la Zoe o la ID.3? Vaielettrico risponde

Vorrei una elettrica – ci scrive una lettrice siciliana indecisa sul modello da scegliere. Ha provato la ID.3 e adocchiato una Zoe…Proviamo ad aiutarla.

Vorrei una elettrica e ho provato la VW ID.3 58 kW

Vorrei tanto una elettrica ma devo essere sincera non ci capisco molto. Ho la passione per il green da sempre, ma non ho mai comprato un’auto elettrica. Sinceramente non poterla usare nelle gite fuori porta per me è un limite. Avevo visto la ID.3 e l’ho pure provata, la 58 kW. E mi è piaciuta per silenziosità, semplicità del cambio e per gli spazi. Certo il prezzo un po’ meno, visto che per me è più un’auto da uso casa lavoro, campagna e supermercato. E quindi la versione 45 kW farebbe al caso mio. Ma a causa delle detrazioni messe dallo Stato, la VW ha pensato bene di aumentare i prezzi. Riducendo l’appetibilità dell’auto per chi come me non ci rientra, ma può sempre rottamare una vecchia auto termica. Con lo stesso prezzo compri una Zoe, rinunciando allo spazio, ovvio.

Vorrei una elettrica…la batteria sarà sempre la stessa?

Ma quello che mi lascia perplessa è il fatto che dichiarano una batteria da 55 kw che pesa solo 30 kg in meno, con capacità 45 kw. Mi sorge il dubbio che non si tratti della stessa batteria. Non è insomma solo un discorso di moduli in meno ma è proprio un’altra. Mi chiedo, una macchina così pesante comunque come possa comportarsi in strada con un motore da ridotte prestazioni! E poi, ultima perplessità, che vuol dire che monta un caricabatterie modello 2 e non 3 come le altre? Vuol dire come alcuni scrivono già che non si può ricaricare in corrente alternata a 11 kw?

Già è un limite 11 kw per via della rete di colonnine presenti qui da noi in Sicilia che è soprattutto di colonnine standard da 22 kw. Quelle fast sono un miraggio nel vero senso della parola! Ora, sempre che sia vero come dicono, questa macchina capisco bene perché l’hanno chiamata city e non più. Pure perché è buona solo per gli spostamenti cittadini! Saluti e grazie in anticipo per le informazioni. Paola Di Giorgio.

Volkswagen ID.3 e Renault Zoe: inquadriamole…

Risponde Paolo Mariano. Grazie per averci scritto, Paola, volentieri cerchiamo di aiutarla! Volkswagen ha appena aperto gli ordini per la versione City di ID.3, con batteria da 48 kWh (45 kWh netti). Monta un motore da 110 kW e 310 Nm, per un peso complessivo di 1772 kg. Il prezzo di listino è di 34.400 euro. Al netto dell’incentivo statale comprensivo di sconto dealer, per lei che ha un’usato da rottamare, sono 24.290 euro. Oppure, per chi ha l’ISEE inferiore a 30.000 euro, c’è un contributo del 40% del prezzo (fino a esaurimento dei 20 milioni stanziati). In questo caso ID.3 City si porta a casa con 20.640 euro, o meno nel caso di incentivi locali da sommare a quelli statali.

La Renault Zoe monta un motore da 80 kW e 225 Nm e una batteria da 55 kWh (52 kWh netti), per un peso complessivo di 1502 kg. Il prezzo di listino è di 34.450. Al netto dell’incentivo statale, sono 24.450. Anche in questo caso con alternativa possibile del 40% di contributo per chi ha un ISEE inferiore ai 30.000 euro: si arriva a 20.670. Da un punto di vista economico, per lo meno all’acquisto, siamo quindi allo stesso livello.

A che cosa fare attenzione: il tempo di ricarica

Volkswagen ID.3 ha dalla sua parte un maggiore spazio di bordo, come anche da lei sottolineato. Aggiungo io: ha un consumo ridotto (rispetto a Zoe) percorrendo, sulla carta, circa 7,80 km/ kWh, contro i 7,60 km/ kWh di Zoe. Renault Zoe di contro ha dalla sua un’autonomia leggermente superiore e la possibilità di ricaricare a 22 kW nelle colonnine quick a ben 22 kW (contro i 7,4 kW di ID.3). E se ID.3 dichiara un’autonomia nel ciclo WLTP di 350 km, Renault Zoe arriva a sfiorare i 400 (395 km WLTP). Questo significa in parole povere che, se presso una colonnina quick da 22 kW la Zoe recupera fino a 160 km in un’ora, nello stesso tempo ID.3 non va oltre i 55.

Vorrei un’elettrica…I calcoli da fare per le gite fuori porta

Questo dato va però letto correttamente. Le ricariche presso le colonnine quick (in corrente alternata) generalmente si fanno a destinazione e non lungo il percorso. Se il tempo di permanenza a destinazione supera ampiamente quello minimo di ricarica, potrebbe essere che non ci sia differenza percepita nella velocità di ricarica. Tradotto: se lei passa il pomeriggio al mare, non è indispensabile che l’auto sia pronta a ripartire dopo un paio d’ore. Inoltre tenga presente che quando si è in giro si tende a ricaricare il necessario per tornare a casa, non per forza tutta la batteria.

Bisogna valutare insomma base alle proprie esigenze. Inoltre, non so in quale parte della Sicilia lei si sposti nel week end, ma dando una rapida occhiata, ho notato una discreta quantità di colonnine FAST del circuito Enel X. Meglio verificare. A preoccuparla sono le gite fuori porta del fine settimana. Consideri che, nelle condizioni peggiori (in inverno, con clima acceso e riscaldamento della batteria) l’autonomia non sarà mai inferiore a 180/200 km per ID.3 e 190/210 km nel caso di Zoe.

Nell’uso quotidiano l’ideale è ricaricare a casa

Lei ci indica però che il suo utilizzo di tutti i giorni è prevalentemente cittadino. Questo significa che, se ha la possibilità di ricaricare l’auto a casa durante la notte, lei avrà tutta la libertà di usare l’auto quanto vuole durante la giornata, senza doversi preoccupare delle ricariche, indipendentemente dal modello che andrà a scegliere. Non vedo davvero alcun problema in questo senso.

La batteria di ID.3 City è sempre la stessa?

Riguardo alle sue perplessità circa il peso di ID.3 sulle capacità del motore, consideri che la coppia di oltre 300 Nm a 0 giri è in grado di muovere l’auto in modo molto agile. Dubito che avrebbe qualcosa di cui lamentarsi, soprattutto se viene da un’auto termica. Il pacco batteria di ID.3, realizzato in Germania nello stabilimento di Brunswick, è lo stesso per tutte e tre le declinazioni di capienza. Utilizza una struttura che somiglia a una barretta di cioccolato, dove a ogni quadratino corrisponde un modulo da 6,8 kWh. 12 “quadratini” per la versione più grande, con batteria da 82 kWh (77 kWh netti), 9 per la versione intermedia, con batteria da 62 kWh (58 kWh netti) e 7 per la versione City, con batteria da batteria da 48 kWh (45 kWh netti).

Il pacco batteria, come visibile dallo schema, è formato da celle e moduli inseriti in una gabbia rinforzata e sigillata all’interno di una struttura che contiene, oltre al cablaggio, anche il sistema di climatizzazione. Per questo ridurre di poco più del 20% la batteria non significa ridurre di pari passo il peso del pacco-batteria.

— Leggi anche: vorrei una elettrica rottamando un diesel, ma mi conviene?