Vorrei una elettrica italiana: consigli?

Vorrei una elettrica italiana: così ci scrive Marco, un lettore rimasto fedele alle auto costruite nel nostro Paese. Consigli? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Vorrei una elettrica italiana, non sono esterofilo come tanti
“Ho sempre acquistato auto italiane. E anche adesso che sto pensando a comprare la mia prima auto elettrica, visti i prezzi di benzina e gasolio, vorrei guardare a vetture nostrane. Mi rivolgo a voi per sapere quali sono le più appetibili, considerato che ho un budget non superiore ai 20 mila euro. E che vorrei un’auto di dimensioni contenute, facile da parcheggiare in una grande città come Roma. In passato ho avuto diverse Fiat e, a dispetto di tutto quello che si leggeva e sentiva, non mi sono trovato affatto male. E penso che sia giusto, potendo, dare una mano al prodotto nazionale e a chi lavora nelle nostre fabbriche. Non sono esterofilo come tanti italiani, insomma. Grazie per i suggerimenti. Marco Ottaviani
Con questo budget la Grande Panda è la soluzione più verosimile
Risposta. I tempi sono cambiati ed è sempre più difficile dare una nazionalità alle auto: le producono multinazionali che le fabbricano dove conviene, senza guardare al passaporto. Esempio: nella lista delle 50 auto elettriche più vendute da noi nel 2026, figurano 5 modelli di marche italiane, ma solo uno di questi è prodotto nel nostro Paese. Ovvero la Fiat 500e, che si fa a Torino Mirafiori. Gli altri quattro sono fabbricati in giro per l’Europa nei tanti stabilimenti di Stellantis Group. Il più venduto è la Grande Panda, che è nono in classifica ed è in promozione a 20.950 euro (più oneri finanziari). Quindi abbastanza vicino al budget del lettore. Il prezzo di listino partirebbe da 23.900 euro. Quello che ha avuto maggior successo in assoluto è invece la 500e, che a lungo è stata leader di mercato, ma ora ha perso molte posizioni in attesa di un rinnovamento. Gli altri tre modelli hanno invece prezzi superiori. Tutto sommato la Grande Panda potrebbe essere una buona soluzione, visto il prezzo competitivo in rapporto alle dimensioni. A meno di rivolgersi al mercato dell’usato…
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Consiglierei di guardare il mercato dell’usato se si vuole stare sotto i 20k €.
Non vorrei dire una cavolata, ma la Jeep Avenger elettrica è anche prodotta in Italia? Su Autoscout ne trovi a 23k… Nessuna idea però se sia una buona auto. Anche Alfa Junio e Lancia Ypsilon elettriche ne trovi diverse usate per quel prezzo.
sulla 500e posso dire che l’ho guidata e funziona bene, ma non è detto che sia un auto per tutti per via dell’autonomia e degli spazi (un po’ piccolina se è unica auto di famiglia), ma comunque viaggia molto bene e sul mercato dell’usato trovi offerte interessanti.
no, in Italia (Melfi) si producono soltanto le nuove Jeep Compass BEV (che costerà quasi il triplo del budget indicato) o la già citata 500E di Mirafiori (molto cara da nuova pure lei) il resto sono tutte “italiane” prodotte all’estero, per la gioia dei nostri ministri sovranisti… (che se non rimediano al caro energia nei mesi estivi poi anche le altre vetture promesse ai nostri stabilimenti emigreranno altrove…).
Se il budget di @Marco Ottaviani è 20.000 euro non resta che fare tante belle girate negli autosaloni in cerca di qualche km0/DEMO in vendita..ma sinceramente non guarderei troppo all’italianità della produzione (😭) quanto all’italianità di chi la vende ed assiste dopo… che conta tanto, se non di più (visto che oramai gli assemblaggi son molto automatizzati e di personale in fabbrica ne occorre sempre meno, ma tutta l’organizzazione di assistenza italiana tra officine, magazzini, logistica, uffici tecnici etc dà stipendi a molte migliaia di famiglie in Italia… e tutto l’indotto )
La 500e è un’auto veramente ben fatta, perfetta per la città, ha una guida one pedal ben tarata, è molto scattante e ha un design senza tempo che piace molto anche nell’usato quindi facile da rivendere. Proprio per il fatto che le vendite sono crollate si trova con sconti molto interessanti. Suggerisco una km 0 o usata seminuova versione con batteria da 42kWh. Sulla maniglia della portiera c’è la skyline della Mole e la scritta made in Torino.
Al lettore chiederei, cosa intenda dire per auto italiana.
Per me è Italiana se esce finita da una fabbrica italiana. Con questa definizione, l’unica BEV che si possa definire italiana è la Fiat 500e che esce da Mirafiori. Poi abbiamo i prodotti a marchio DS e Jeep prodotti in Basilicata.
Che poi, esce da Mirafiori ma con che percentuale di componentistica veramente italiana??