Vorrei una elettrica italiana: consigli?













Vorrei una elettrica italiana: così ci scrive Marco, un lettore rimasto fedele alle auto costruite nel nostro Paese. Consigli? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Vorrei una elettrica italiana, non sono esterofilo come tanti

“Ho sempre acquistato auto italiane. E anche adesso che sto pensando a comprare la mia prima auto elettrica, visti i prezzi di benzina e gasolio, vorrei guardare a vetture nostrane. Mi rivolgo a voi per sapere quali sono le più appetibili, considerato che ho un budget non superiore ai 20 mila euro. E che vorrei un’auto di dimensioni contenute, facile da parcheggiare in una grande città come Roma. In passato ho avuto diverse Fiat e, a dispetto di tutto quello che si leggeva e sentiva, non mi sono trovato affatto male. E penso che sia giusto, potendo, dare una mano al prodotto nazionale e a chi lavora nelle nostre fabbriche. Non sono esterofilo come tanti italiani, insomma. Grazie per i suggerimenti. Marco Ottaviani

Con questo budget la Grande Panda è la soluzione più verosimile

Risposta. I tempi sono cambiati ed è sempre più difficile dare una nazionalità alle auto: le producono multinazionali che le fabbricano dove conviene, senza guardare al passaporto. Esempio: nella lista delle 50 auto elettriche più vendute da noi nel 2026, figurano 5 modelli di marche italiane, ma solo uno di questi è prodotto nel nostro Paese. Ovvero la Fiat 500e, che si fa a Torino Mirafiori. Gli altri quattro sono fabbricati in giro per l’Europa nei tanti stabilimenti di Stellantis Group. Il più venduto è la Grande Panda, che è nono in classifica ed è in promozione a 20.950 euro (più oneri finanziari). Quindi abbastanza vicino al budget del lettore. Il prezzo di listino partirebbe da 23.900 euro. Quello che ha avuto maggior successo in assoluto è invece la 500e, che a lungo è stata leader di mercato, ma ora ha perso molte posizioni in attesa di un rinnovamento. Gli altri tre modelli hanno invece prezzi superiori. Tutto sommato la Grande Panda potrebbe essere una buona soluzione, visto il prezzo competitivo in rapporto alle dimensioni. A meno di rivolgersi al mercato dell’usato…

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