Vorrei una colonnina vicino a casa, ma Acea non mi dà udienza

Stefano B. vive a Roma, fa il medico ospedaliero e vorrebbe che Acea installasse per lui una colonnina nelle vicinanze di casa. Troppo bello per essere vero…

“V “V chi posso rivolgermi per richiedere l’installazione di una colonnina nelle vicinanze??? ivo a Roma ho le colonnine ad una discreta distanza da casa, adi una colonnina nelle vicinanze???

Vivo in via Alfredo Casella 00199

Areti servizio rete di Acea non dispone di un servizio e-mail e il telefono informazioni Acea è pressochè inutile, quando rispondono.

Se poteste aiutarmi ve ne sarei infinitamente grato „ . Stefano B.

Nemmeno Acea installa colonnine pubbliche “on demand”. Ma nel parcheggio della Asl dove lavora…

Risposta-Più che pubblicare il suo appello non possiamo fare. Se fosse possibile ordinare l’installazione di una colonnina a comando, sotto casa, l’Italia sarebbe il Paradiso delle auto elettriche. Purtroppo non è così: non esistono le colonnine pubbliche “on demand”.

L’autorizzazione all’uso del suolo pubblico (la strada) per una stazione di ricarica con relativa area di parcheggio riservata dipende dall’amministrazione comunale. Che a sua volta deve metterla a gara tra più operatori. E’ una procedura complessa, che in genere viene periodicamente avviata, non per una ma per lotti di decine di nuove colonnine.

Ma anche l’operatore della ricarica che investe alcune migliaia di euro nell’installazione e nell’allaccio della colonnina lo fa solo se valuta che il sito sia appetibile per attrarre più automobilisti elettrici.

Visto però che lei è un medico ospedaliero, perchè non chiede alla sua Asl di attrezzare il parcheggio privato dell’Ospedale con una colonnina di ricarica? In un parcheggio privato non servono autorizzazioni di terzi e certamente il servizio di ricarica potrebbe soddisfare le sue esigenze durante l’orario di lavoro, e quelle di altri colleghi o altri pazienti in sua assenza.

