Vorrei una citycar elettrica, ma vedo troppe incognite e ancora non mi fido. È il senso di una mail che ci arriva da Luigi, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Vorrei una citycar elettrica, ma costa e poi…

“Sarei tentato di acquistare una citycar elettrica, ma credo che la scelta sia un po’ troppo complicata, con molte incognite. Primo punto: i modelli meno costosi, da quel che vedo, sono cinesi, di marchi che non conosco e di cui non so se mi potrei fidare. Se succede qualcosa, c’è un’assistenza al pari dei marchi nostrani? Secondo punto: anche i meno costosi non sono proprio a buon mercato e qualche migliaio di euro di differenza rispetto a una macchina a benzina c’è ancora. È vero che la benzina oggi costa un botto, ma si riesce poi ad ammortizzare questo gap di prezzo? Terzo: continuo a sentir dire che ancora non ci sono stazioni di ricarica a sufficienza. Io avrei la possibilità di ricaricare nel garage di casa, ma qualche viaggetto capita di farlo e non vorrei trovarmi a mal partito. Soprattutto in autostrada. Secondo voi? Grazie per avermi ascoltato“. Luigi Lambertini

I numeri sono questi (incoraggianti)