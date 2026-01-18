Premium

Redazione
il18 Gennaio 2026
Vorrei trasformare in elettrica la mia Alfa Romeo Brera

alfa romeo brera
E’ possibile elettrificare un’Alfa Romeo Brera? Ce lo chiede Angelo, un lettore di Torino che ha inutilmente tentato di trasformarla in una ibrida senza successo. Per scriverci: info@vaielerttrico.it.

Ho tentato di trasformarla in ibrida ma…

Sono reduce da una brutta esperienza: posseggo una Alfa Romeo Brera. Ho visto una pubblicità dove dicevano che si poteva trasformare in ibrida, con circa.3000€. Risultato: dal mese di Aprile che sono senza auto. Dopo aver pagato (in anticipo). Continuano a dire che hanno problemi con l’alternatore, però io continuo a rimanere senza auto!
Ora ho deciso di rivolgermi a uno studio legale! A parte questo mio incidente, la Brera è mia, mi piace,
desideravo sapere se si potrebbe elettrificare. Sono di Torino. Angelo Favalli

Qualche indirizzo e… buona fortuna

Risposta- Non sappiamo se sia possibile elettrificare una Alfa Romeo Brera, ma pensiamo di sì. Può rivolgersi però ad alcune azienda italiane specializzate nel retrofit di auto termiche. Per esempio la siciliana Newtron, la marchigiana Green Vehicles (specializzata un furgoni ed e-bus),  la rete di officine Mobility e-revolution, la CF3000 di Reggio Emilia la Electrofit System.

CF 3000 a Reggio Emilia: il dietro le quinte del retrofit

Ovviamente elettrificare una sola vettura, per di più un modello poco diffuso come la sua Alfa, ha costi non indifferenti. Sia per la progettazione su misura, sia per l’omologazione di un unico esemplare. Non si aspetti insomma di cavarsela con memo di 15-20.ooo euro.

  • LEGGI anchePizzuto ha un’altra idea: retrokit per 500, Panda e Lancia Y a costo quasi zero” e guarda il VIDEO

 

