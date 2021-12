Vorrei tanto una elettrica, ma come confrontarne i costi…?

Vorrei tanto una elettrica, ma… Ci scrive Andrea, convinto di volere una EV, ma perplesso rispetto ai costi veri e spaventato dal prezzo di acquisto. E ci chiede un aiuto per un raffronto. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Vorrei tanto una elettrica / “Molti dubbi…” “M i capita spesso di leggere i vostri articoli. Sono fermamente convinto che le auto elettriche siano una figata, e ne vorrei acquistare una. Unico scoglio: il prezzo vertiginoso di ingresso e la mia poca propensione a sversare migliaia e migliaia di euro in un bene ad elevatissima svalutazione come l’auto. Diffido di prestiti e forme di finanziamento a valore garantito, perché mi sembra folle spendere, da privato, 7/8/9mila euro anno per la macchina. Li vedo come dei buchi neri che quando ci entri non ne puoi più uscire proprio. Anche se mi piacerebbe, la ragione mi impedisce di cambiare auto ogni 3 anni a quelle condizioni a 10-15mila km/anno. Cosa già più comprensibile per le aziende o per chi vive in auto. Ho provato quindi a fare dei conti per capire quanto vantaggiosa potrebbe essere in termini di gestione e mantenimento una auto elettrica”. ( segue ) Vorrei tanto una elettrica… / “Io calcolo: pareggio dopo 8 anni” “ Con numeri un pelo ragionati, ma comunque tratti dal cilindro (il mio quindi sono quasi sicuramente numeri strampalati) e molto approssimativamente ho stimato che: – una BEV discreta (Kia EV6 da 19kWh/100km) ricaricata a casa a 0,25euro/kWh messa a confronto con una Classe B benzina o ibrida (7 e 4 litri/100km). – Al prezzo attuale carburante di 1,75 euro/litropareggia i costi in 8 anni con percorrenza di almeno 15mila km/anno. Che sia veritiero? Considerando costi di manutenzione quasi inesistenti per Kia e qualcosa ogni anno invece per MB, esenzione bollo 5 anni (veneto), ecobonus “cattivo” da 10 mila euro etc. Non vi andrebbe di proporre degli articoli mettendo a confronto le diverse tecnologie e relativi costi annuali tutto compreso? Non dico i modelli che vi ho indicato io, ma a vostra scelta, qualcosa di confrontabile. Si può?”. Andrea.

Un confronto su tutti i costi, non solo l’acquisto

Risponde Paolo Mariano – Certo che ci va di mettere a confronto modelli elettrici e termici. Lo abbiamo già fatto più volte. Quando ad esempio abbiamo abbiamo confrontato i costi di Volkswagen ID.3 e Golf GTD. O di Porsche Taycan con Panamera. In questo articolo ho poi messo a disposizione un foglio di calcolo utile a valutare il costo complessivo di un’auto elettrica sul periodo. Proviamo a usarlo insieme e mettendo a confronto le due auto da lei citate. Anche se forse la concorrente termica in casa Mercedes di Kia EV6 è più Mercedes Classe C che Classe B… La EV6, nella versione a trazione posteriore, con motore da 168 KW, ha un prezzo di listino di 49.500 euro. In questo momento gli incentivi per le elettriche non sono disponibili, anche se torneranno a breve. Nella tabella abbiamo inserito un ipotetico sconto concessionario del 4%, considerando un periodo di 15 anni, con la percorrenza annua da lei suggerita di 15.000 km. Stimando in circa 18 kWh/100km il consumo di KIA Ev6.

Facciamo i conti per la Kia EV6

Nel prezzo di acquisto di Kia EV6 sono compresi i tagliandi dei primi 7 anni. Pertanto abbiamo considerato un tagliando ogni due anni (30.000 km) solo dall’ottavo anno in poi. Per l’assicurazione (RC) abbiamo stimato un valore di 200 euro all’anno. Ma ovviamente questo costo può variare molto da regione a regione e naturalmente in base alla classe di merito. Kia EV6, in quanto EV, paga il bollo, in Veneto, solo a partire dal 6° anno e in misura ridotta, pari a un quarto di quanto dovuto da una termica di pari potenza. In alcune regioni, l’esenzione totale non ha limiti di durata. Kia garantisce il pacco batteria di EV6 per 7 anni, o 150.000 km. Poco meno di quanto fa la maggior parte dei costruttori (lo standard è 8 anni o 160.000 km).

Il nodo- durata per le batterie

Fanno eccezione ad esempio Mercedes con la EQS e Toyota con la sua bZ4X, per le quali la batteria è garantita per 10 anni. Ma questa è solo la garanzia. Non significa che dopo il settimo o l’ottavo anno la batteria sia da sostituire. E non c’è motivo di credere che lo sia necessariamente nemmeno dopo qualche altro anno. Non esiste, è vero, una grandissima storicità di veicoli elettrici di età compresa tra 10 e 15 anni. Ma quello che possiamo dire è che le prime Tesla Roadster, immatricolate all’inizio degli anni 10 sono tutt’ora in circolazione, con batteria ancora in buono stato. Non è difficile credere che le performance di durata nel tempo di un’auto progettata oltre dieci anni più tardi possa fare meglio.

Classe B: quattro volte il costo dell’energia in benzina

Mercedes Classe B 250 Automatic, con motore da 165 kW, in allestimento Sport Plus, ha un prezzo di listino di 41.528,79 Euro. Anche in questo caso abbiamo considerato uno sconto concessionario attorno ai quattro punti percentuali e nessun incentivo. Per quanto riguarda il consumo di Mercedes Classe B 250 automatic benzina, è stato preso in considerazione il valore dichiarato dal costruttore sul sito Mercedes, 6,9 litri/100km. Ovvero 14,5 km/litro. Per quanto riguarda la manutenzione, abbiamo considerato i costi dei tagliandi ordinari riportati sempre sul sito Mercedes. Senza considerare tagliandi dal costo più importante ogni 4 anni o manutenzioni straordinarie fuori periodo di garanzia.Bene, nel confronto, KIA EV6 esce vincitrice, facendo risparmiare all’acquirente quasi 22.000,00 Euro in 15 anni. Il foglio di calcolo è, come detto, a disposizione. Se desiderate “giocarci” inserendo i vostri modelli preferiti e i vostri dati, lo potete fare. E magari potete poi ricondividerli a vantaggio del confronto.