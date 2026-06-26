





Vorrei sapere i kWh che mi restano, non i km (presunti). Mario riapre la polemica su quello che molti definiscono “l’indovinometro” dell’autonomia. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Eravamo abituati a guardare la lancetta del serbatoio…

“Vorrei porre alla vostra attenzione un pensiero che ho fatto. Premetto che sono un automobilista di auto 100% elettriche da quattro anni. Ho iniziato con l’auto di mia moglie, una Dacia Spring, per arrivare pochi mesi fa ad una Leapmotor B10. Il pensiero è questo: tutti noi abbiamo guidato auto endotermiche prima di passare all’elettrico, personalmente ho iniziato nel 1972. Eravamo abituati a parlare di autonomia guardando la lancetta che indicava il livello di riempimento del serbatoio. Quindi si parlava di litri di benzina o gasolio e, per determinare l’autonomia, con un semplice calcolo sapevamo più o meno quanta ce ne restava, di autonomia.

…ora vorrei sapere i kWh, sarebbe più semplice

Sulle macchine elettriche abbiamo molte più informazioni che ci liberano da effettuare questo calcolo. Sappiamo i km che restano, più o meno, perchè è il software che ce lo dice. Però se ci si vuol fare un’idea più precisa dei consumi non riusciamo con facilità a sapere i kWh che restano immagazzinati nelle batterie. Se non facendo improbabili calcoli partendo dalla percentuale. Ora dico: non sarebbe più semplice che l’auto ci comunicasse i kWh restanti invece della percentuale di carica? Un tempo parlavamo di litri e adesso dovremmo parlare di kWh, non di percentuali, la nostra macchina non è un telefono. C’è forse una spiegazione che non so dare?

Grazie per l’attenzione e complimenti per i Vostri interessantissimi articoli e video. Mario Baracchi

Risposta. Anche nelle auto a benzina o gasolio sul display compare l’autonomia residua in km, e non i litri che restano nel serbatoio. Il motivo? Evidentemente i costruttori ritengono che sia un dato più significativo, anche se presunto in base ai consumi più recenti. Non tutti hanno confidenze con kWh e relativa percorrenza. Ma su diversi modelli compare anche la percentuale di riempimento della batteria. E questo è un dato oggettivo e utile, che dovrebbe essere messo a disposizione su tutte le auto.

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