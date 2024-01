Vorrei ricaricare col bancomat la mia Spring, perché non è possibile? Costantino vorrebbe fare qualche viaggio, ma non ha confidenza con app o card. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Vorrei ricaricare col bancomat o in contanti, perché mai non posso farlo?

“Sono un felice possessore di una Dacia Spring, con cui ho percorso quasi 30.000 km in 14 mesi. La uso per andare a lavoro e la ricarico a casa. La vorrei utilizzare anche per qualche viaggio, ho anche la presa CCS tipo 2, quello che mi frena è la mia difficoltà di gestire la ricarica con app , schede ,ecc. Io credo che la possibilità di pagare la ricarica con il bancomat oppure in contanti, come si fa per benzina o diesel, secondo me darebbe una svolta alla diffusione delle auto elettriche. Perché nella mia situazione credo ci siano molte altre persone, che non hanno dimestichezza con la tecnologia. Che cosa ne pensate? Non mi sembra che siano difficoltà tecniche ! Forse economiche!!“. Costantino

Molti network accettano già le carte di credito. E in futuro…

Risposta. In realtà ci sono già network di ricarica che accettano come forma di pagamento il bancomat o la carta di credito. Lo fa Ewiva, la rete di ricarica ad alta potenza creata da Enel e Volkswagen, anche se non in tutte le stazioni. Lo fa Ionity e lo fa pure Neogy, il network messo in piedi da Alperia e Dolomiti Energia. Le loro colonnine sono dotate di un Pos che dialoga con la banca dell’utente.

Ma in prospettiva ricaricare dovrebbe essere ancora più semplice, grazie alla progressiva diffusione della tecnologia “Plug&Charge”, che non ha bisogno di nulla. Si inserisce il bocchettone della colonnina nell’auto ed è tutto automatico: l’operazione viene autorizzata, poi per terminarla è sufficiente premere il pulsante stop sulla colonnina. E l’addebito viene girato sul conto del cliente.

Ma per farlo anche i questo caso, occorre che sia le auto sia le stazioni di ricarica siano predisposte. Si tratta di una tecnologia già in uso da tempo nei Supercharger Tesla e ora in via di diffusione in altri network, tra cui la stessa Ewiva.

