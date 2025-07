Vorrei prenotare gli incentivi, perché non si può?

Vorrei prenotare gli incentivi per l’acquisto di un’auto elettrica, perché non si può? Un lettore ci scrive deluso: teme di restare escluso a favore dei soliti furbi o raccomandati. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Vorrei prenotare gli incentivi, temo che finiscano ai soliti furbetti

“Accesso agli incentivi auto elettriche: sono andato da un paio di concessionari per tentare di trovare il modo di ‘prenotare la prenotazione’. Ma, senza il decreto attuativo, sembra impossibile. Anzi, dapprima un concessionario ha detto che non era possibile, poi ha detto di sì e poi non si è più fatto sentire. Che cosa dovrei pensare? Se dovessero arrivare gli incentivi e poi dovessero finire al solito in poche ore e non dovessi poterne usufruire sarei incavolato. E penserei che abbiano avvantaggiato vecchi clienti, amici e parenti! Insomma, che cosa/come bisogna fare per avere una priorità/precedenza o semplicemente essere considerati per essere arrivati prima e/o per avere ‘più requisiti’. È un sistema fatto male, ci vorrebbe una graduatoria imparziale. Ho il presentimento che resterò solo, dal lato di chi ha pagato e pagherà le tasse per tutti i bonus ed i PNRR di questo Paese“. John

Dopo quel che è successo nel 2024 nessuno accetta prenotazioni…

Risposta. Dopo l’esperienza del 3 giugno 2024, quando gli incentivi furono bruciati in poche ore, nessun concessionario si fida più a raccogliere un ordine assicurando lo sconto legato al bonus statale. Furono in tanti a restare fuori, con criteri di assegnazione rimasti misteriosi, e i più se la presero con i venditori, che in realtà non avevano colpa alcuna. Ecco perché la prenotazione non è accettata e bisogna monitorare la situazione andando a piazzare l’ordine appena la piattaforma ministeriale viene attivata. In teroria quest’anno non dovrebbero esserci problemi, perché i bonus disponibili sono sufficienti per 39 mila auto, con il doppio limite dell’obbligo di rottamazione e del tetto di indicatore ISEE (massimo 40 mila euro). Ma siamo in Italia e fino a quando non arrivano i decreti attuativi possiamo aspettarci qualsiasi sorpresa…