Vorrei passare all’auto elettrica, ma il condominio…

Loris vorrei passare all’auto elettrica, ma si scontra con tantissimi problemi per installare una wallbox nel garage del suo condominio. Che fare, ci chiede? Potete inviare quesiti e osservazioni a info@vaialettrico.it.

“Sono 2 mesi che sto pensando di passare da una macchina ibrida a una macchina elettrica. Ne ho valutate qualcuna con offerte molto interessanti, ma ora arrivano i primi problemi.

Io abito in un condominio. Ho interpellato delle società per l’ installazione nel box di proprietà di una WALBOX, ovviamente accennando all’ amministratore . Da qui i primi problemi: dopo un paio si sopralluoghi mi hanno detto che nei tubi esistenti si fa fatica a passare con il cavo (forse solo x 1 box). Mi hanno consigliato però di fare dei preventivi per la predisposizione condominiale esterna e sottoporla all’ assemblea. Ovviamente non e stata accettata per cui mi sono detto faccio passare il mio cavo.

Da questo momento iniziano altri problemi perché se un indomani qualche inquilino decide di istallare anche lui una WALBOX e non c’è spazio, bisogna fare la predisposizione dove devo partecipare alle spese. E per completare, l’ amministratore mi ha detto che oltre le spese devo spostare il cavo istallato nella predisposizione! Assurdo! Senza contare che l’ installatore mi deve fare un progetto di modifica della rete per essere in regola con il CPI„. Loris Lando

Non siamo un paese per l’auto elettrica, e ciò che succede in condominio lo dimostra

Risposta- Non siamo (ancora) un paese per automobilisti elettrici. E quel che succede nei condomìnii quando si tratta di installare una wallbox ne è la miglior prova. Da un lato abbiamo norme contraddittorie. Dall’altro dobbiamo confrontarci con il disinteresse e la scarsa lungimiranza, se non addirittura l’ostilità, della stragrande maggioranza dei nostri concittadini.

Sicuramente negli immobili sottoposti a CPI (Certificato Prevenzione Incendi) l’installazione di un impianto di ricarica deve essere accompagnata da un progetto e certificata dall’installatore autorizzato. Fatto questo l’amministratore non dovrebbe avere nulla da eccepire.

E’ vero anche che ogni intervento sulla rete elettrica condominiale esistente non può pregiudicare la possibilità di un altro condomino di fare altrettanto. Quindi, anziché rischiare di spendere due volte (sull’attuale canalizzazione e sulla canalizzazione rifatta ex novo qualora un altro condomino chiedesse in futuro di attrezzare il proprio garage con un caricabatteria) le converrebbe predisporre comunque la nuova canalizzazione esterna a sue spese, facendosi rimborsare pro quota da ogni nuovo condomino che volesse successivamente utilizzarla.

Può anche rivolgersi a Charge Guru, azienda specializzata nel risolvere questo tipo di problemi.

