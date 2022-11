Vorrei comprare la MG4, ma l’incentivo…

Vorrei comprare la MG4, ci scrive Andrea, ma l’auto da rottamare è intestata a mia madre, ha comunque diritto al super bonus da 7.500 euro appena entrato in vigore. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Vorrei comprare la MG4 con rottamazione, ma l’auto è intestata a mia madre

“S to valutando l’acquisto di una MG4 e sto cercando di capire come funzionano i nuovi incentivi. Dato che ho un ISEE inferiore ai 30 mila euro potrei accederci, ma guido ormai da anni la macchina intestata a mia madre. Se dovessi fare il passaggio di proprietà, devo tenere conto di certe tempistiche dopo il passaggio prima di poter accedere agli incentivi? “. Andrea.

Ecco le condizioni per avere il bonus da 7.500 euro

Risposta. Il Ministero dell’economia ha più volte chiarito che i bonus per la rottamazione dei veicoli inquinanti spettano anche quando il veicolo nuovo è intestato a un familiare. Ma a condizione “necessaria ed inderogabile” che questi sia presente nello stato di famiglia del soggetto proprietario del veicolo da rottamare. E che, alla data di acquisto, la convivenza duri da almeno 12 mesi. Sempre di 12 mesi di intestazione del veicolo è il periodo minimo per poter accedere alla rottamazione. Nel caso di Andrea, quindi, se la madre non figura nel suo stato di famiglia, dovrebbe aspettare un anno dopo un eventuale passaggio di proprietà. Al momento, però, non sappiamo se il super bonus di 7.500 euro verrà prorogato anche l’anno prossimo, dato che al momento il ministero sul sito fa riferimento solo all’anno 2022. Ricordiamo infine che, senza rottamazione, l’incentivo per chi ha un ISEE inferiore a 30 mila euro scende da 7.500 a 4.500 euro.

— Leggi anche: MG4 a 22.900 euro, tra sconto e bonus. E guarda qui il video-test dell’auto realizzato da Paolo Mariano —