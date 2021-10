Vorrebbe la 500, ma a questi prezzi…Vaielettrico risponde

Vorrebbe la 500 elettrica, ma a questi prezzi Alessandra la ritiene un acquisto troppo impegnativo. Elena, un’altra lettrice, ci chiede della Geometry. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@Vaielettrico.it

Vorrebbe la 500 al posto della vecchia Polo

“D ovendo sostituire la vecchia Polo, avevo ormai convinto mio marito a comprare un’auto elettrica e la prescelta era la Fiat 500. Ci faceva anche piacere tornare a guidare un’auto italiana. Ma il prezzo, oltre 30 mila euro, onestamente ci sembra fuori portata per una seconda macchina di famiglia, come sarebbe la nostra. Abbiamo cominciato a seguire il vostto sito da quando quest’idea dell’auto elettrica ci è balenata in testa, anche se i nostri amici ci mettono in guardia. Troviamo articoli su tutto, ma non uno che spieghi perché questa 500 costi il doppio di quella normale a benzina. Siamo andati a vederla e il venditore ci ha detto che ci sono gli incentivi e un po’ di sconto, ma restano sempre tanti soldi. Ci consigliate di rinunciare? “ . Alessandra C.

Vorrebbe la 500…/ È bella, ma cara assai

Risposta. La 500 elettrica ha un potenziale di vendita enorme, che però è frenato oggettivamente dai prezzi. Fin dall'inizio la Fiat ha fatto la scelta di "posizionare" l'auto nella fascia alta del mercato delle citycar elettriche, con dotazioni superiori alla concorrenza. Anche secondo noi, però, ha finito per alzare troppo l'asticella e questo onestamente è un peccato. Ci si aspettava che, dopo il lancio iniziale, calasse un po' il prezzo della versione con batteria da 42 kWh, che noi consigliamo. Non è stato così: la versione RED, la più abbordabile, sul sito ufficiale Fiat è proposta a 30 mila euro, che diventano 26 mila con gli incentivi. O 24 mila se si ha un vecchio usato da rottamare. La macchina è ben fatta, noi ne siamo innamorati, ma sono tanti soldi.

Elena vorrebbe comprare una Geometry Geely, ma…

“S “S EX3 Geometry Geely ma credo che sinora non sia stata esportata dalla Cina. Per prenotarla devo rivolgermi ad un concessionario Volvo o di altra marca? L’ideale sarebbe per me formalizzare l’acquisto dell’auto elettrica nei primi giorni del 2022 in provincia di Padova. Così da poter beneficiare dri nuovi incentivi con rottamazione. Come posso raggiungere i suindicati miei obiettivi? “ . Elena arei intenzionata ad acquistare l’auto elettricama credo che sinora non sia stata esportata dalla Cina. Per prenotarla devo rivolgermi ad uno di altra marca? L’ideale sarebbe per me formalizzare l’acquisto dell’auto elettrica nei primi giorniCosì da poter beneficiare dri nuovi incentivi con rottamazione. Come posso raggiungere i suindicati miei obiettivi?

Risposta. Purtroppo la Geometry non è importata in Italia e non è quindi acquistabile. Si tratta di un piccolo Suv: 4005 mm di lunghezza, 1760 mm di larghezza e 1575 mm di altezza. La batteria da 37,23 kWh garantisce un'autonomia massima di 322 km, stimati con il ciclo NEDC piuttosto ottimistico. Diciamo che dovremmo essere sui 250 km, che ne fanno un Suv da usare soprattutto in città dintorni. La Geometry è venduta in Cina a prezzi competitivi anche per un mercato low-low cost come quello di Pechino. Ma al momento, ripetiamo, non c'è notizia di un prossimo arrivo in Italia.

