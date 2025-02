Voragine Ford nell’elettrico: persi 5,1 miliardi di $

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Voragine Ford nell’elettrico: il 2024 per la divisione Model e si è chiuso con una perdita di 5,1 miliardi di dollari, in euro 4,94 miliardi. Peggio che nel 2023.

Voragine Ford: perde 45 mila dollari per ogni EV venduta

Per i marchi storici dell’auto la conversione all’elettrico si sta rivelando tutt’altro che una passeggiata. E tra tutti Ford è quello che dà conto con più trasparenza di come stanno andando le cose, pubblicando un bilancio con il conti della sola divisione elettrica. Nel 2024 le vendite sono calate del 9%, con 105 mila immatricolazioni contro le 116 mila del 2023. E fin qui non ci sarebbe da scandalizzarsi, considerando che la stessa Tesla ha chiuso l’anno con una leggera flessione, in un mercato sempre più competitivo. Il fatto è chi ricavi di Ford nell’elettrico sono precipitati a 3,9 miliardi di dollari, 2 miliardi in meno dell’anno precedente, con un tonfo del 35%. Portando appunto a un passivo record. Se si rapporta al numero di auto vendute, si vede che la Casa di Deaborn perde 45 mila dollari per ogni vettura venduta, un’enormità.

Fuori dagli Stati Uniti consegnate solo 7 mila EV

Il primo problema di Ford nell’elettrico è che le vendite si concentrano quasi solo negli Stati Uniti. Nel resto del mondo ci si è fermati a quota 7 mila, cifra irrisoria per un colosso come il gruppo di Deaborn. In patria, invece, le cose non sono andate malissimo: con 51.745 immatricolazioni (+27%) la Mustang Mach-E nel suo segmento si è piazzata al 2° posto, dietro alla Tesla Model Y. E anche il pick-up F-150 Lightning ha performato discretamente: +39 % a 33.510 unità. Ma le previsioni per l’anno in corso restano buie e si stima di nuovo una perdita compresa tra 5 e 5,5 miliardi di dollari. Come spesso accade in questi casi, si è corsi ai ripari con un cambio di management, affidando la divisione Model e a chi già dirige Ford Blue, il remunerativo business dei veicoli tradizionali, Andrew Frick. Ma servirà tempo per raddrizzare le cose e le previsioni per l’anno in corso restano buie: si stima di nuovo una perdita tra 5 e 5,5 miliardi di dollari.

