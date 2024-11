Von der Leyen: “Sull’auto tratto io”. Arrivano incentivi o il rinvio dopo il 2035?

Ursula von der Leyen, presidente riconfermata della Commissione Ue, condurrà “personalmente” la trattative con il settore auto per “trovare soluzioni comuni e attuarle”. L’esponente della Cdu ha annunciato il suo ruolo di “regista” nel discorso con cui ha ottenuto la “fiducia” dal Parlamento. Ma saprà resistere alle richieste di alcuni paesi, tra cui l’Italia, che chiedono di rinviare la fine della produzione dei motori “inquinanti” a dopo il 2035?

Con una squadra di commissari Ue più debole della precedente, Ursula von der Leyen, avrà gioco facile nel recitare un ruolo di primissimo piano. E assumere su di sé la responsabilità della partite più importanti. Così come ha fatto in questi mesi dopo le elezioni, spostando a destra l’asse della maggioranza.

Imbarcando Ecr, il partito dei Conservatori di cui fa parte anche Fratelli d’Italia. E assegnando a Raffaele Fitto la carica di vicepresidente esecutivo. Oltre a lasciare che Teresa Ribero, la commissaria spagnola socialista e paladina delle politiche ambientaliste, finisse sotto il fuoco incrociato della destra antieuropeista. Cui si sono aggiunti anche i Popolari, la formazione della stessa von der Leyen.

Crisi dell’auto: subito al tavolo della Competitività Ue

Il fatto che voglia interpretare un ruolo da assoluta protagonista è testimoniato dalla scelta di occuparsi “personalmente” degli incontri per l’automotive. A partire già da domani, con il primo consiglio sulla Competitività, dove terrà banco il tavolo sull’automotive.

Per il settore è assolutamente urgente trovare soluzioni alla crisi in Europa, stretta tra i prossimi dazi annunciati da Donald Trump e l’inarrestabile marcia dei veicoli elettrici cinesi ai vertici delle classifiche mondiali di vendita. Se ne occuperà personalmente perché, come tedesca, riceve più di una sollecitazione della principale industria del suo Paese. Ma anche perché si tratta di “un settore molto importante con milioni di posti di lavoro che dipendono dall’industria automobilistica“.

Verrà confermato lo stop alle vetture con motore benzina o diesel al 2035?

Se questa è la scelta della presidente von der Leyen sull’auto, la domanda che ora si fanno tutti gli osservatori non può che essere la seguente. Verrà confermato lo stop alla produzione di autovetture con motore a benzina e diesel, prevista dal Bruxelles al 2035? Ricordiamo che si tratta di uno degli assi portanti del Green Deal europeo, nonché una richiesta esplicita di Socialisti e Verdi per la riconferma della Von der Leyen.

Durante il suo discorso a Strasburgo, la politica tedesca ha dato una prima risposta. Sul Green Deal – ha fatto intendere – la linea è tenere insieme decarbonizzazione e difesa della competitività dell’industria europea. “Resteremo nella rotta degli obiettivi del Green Deal e per aver successo in questo dobbiamo essere più agili e accompagnare meglio persone e imprese lungo il percorso”, ha affermato.

In realtà, le risposte arriveranno anche prima di quanto ci possa aspettare. Già domani i paesi membri si ritroveranno per un consiglio sulla Competitività, partendo dal documento redatto da Mario Draghi e il suo gruppo di esperti. Si parla di come rilanciare l’industria europea di fronte alle ultime sfide delle tecnologie hi-tech (intelligenza artificiale ma non solo), nonché della transizione energetica e della mobilità elettrica. Settori nei quali l’Europa sta arrancando di fronte ai successi delle imprese americane e cinesi.

“Anticipare la clausola di revisione prevista nel 2026”

Von Der Leyen si troverà davanti alle richieste avanzate dai Paesi che chiedono di “anticipare a inizio 2025 l’attivazione della clausola di revisione del regolamento europeo sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, attualmente prevista per il 2026″. Sarà il ministro delle imprese Adolfo Urso, secondo fonti governative, a presentare il documento (“non paper”) appoggiato anche da altri stati membri. Oltre all’Italia e alla Repubblica Ceca, hanno già aderito al non paper Austria, Bulgaria, Polonia, Romania e Slovacchia.

Ma ci sono state anche le adesioni di Confindustria, Bdi e Medef, le associazioni imprenditoriali di Italia, Germania e Francia, che hanno sottoscritto un documento nel sesto forum trilaterale che si è svolto a Parigi venerdì scorso. Per la cronaca anche Confapi, insieme alle maggiori Associazioni europee delle Pmi industriali (Germania, Francia, Austria, Repubblica Ceca), ha sottoscritto un documento di supporto per la proposta italiana.

Qual è l’obiettivo che si vuole raggiungere con il non paper? Di fatto, riesaminare lo stop ai motori endotermici nel 2035. Termine e obiettivi – a detta dei Paesi proponenti – non sono in discussione, ma si ritengono “sostenibili e realisticamente raggiungibili solo attraverso una revisione tempestiva del regolamento“. I Paesi chiedono inoltre di anticipare anche la revisione degli standard di emissione dei veicoli pesanti, prevista al 2027.

La Ue deve dare una risposta all’invasione di autovetture elettriche cinesi che stanno conquistando quote di mercato

Inoltre, al tavolo della Competitività si discuterà del principio di neutralità tecnologica, così come auspicato dal report presentato da Draghi, aprendo così la strada a una gamma più ampia di soluzioni per l’alimentazione a basse emissioni dei veicoli, compresi i motori a combustione interna alimentati in modo sostenibile, come il biometano.

Ma soprattutto i Paesi membri andranno a bussare a soldi, tra incentivi e aiuti per lo sviluppo tecnologico per tenere testa ai modelli cinesi che stanno conquistando sempre più quote di mercato. Nemmeno i dazi imposti da Bruxelles potrebbero fermare “l’invasione” delle case di Pechino.

Sul tavolo anche i primi obiettivi intermedi previsti, a partire dal 15% di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2025. Ua clausola che porterebbe a pesanti sanzioni previste per le aziende non in regola, per una cifra complessiva tra i 15 e i 17 miliardi di euro nel 2025. Obiettivi che difficilmente verranno raggiunti con la crisi di vendita dell’auto elettrica, sostengono i Paesi che domani cercheranno in von der Leyen una sponda importante.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico