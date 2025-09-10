Auto, Von der Leyen: “Il futuro è elettrico”. Ma si piega alla neutralità tecnologica

Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen ha aperto all’introduzione della neutralità tecnologia. Sarà inserita nella revisione degli obiettivi al 2035, come hanno chiesto le case automobilistiche e la sua filiera. La presidente della Commissione Ue ha anche proposto ai produttori di collaborare per costruire “una e-car europea, piccola e accessibile”. Serve perché l’Europa deve essere autonoma, rispondere alla domanda globale e perché “il futuro sarà elettrico”.

Non poteva finire diversamente. Del resto, la richiesta di inserire le auto alimentate con motore endotermico – a patto che siano alimentate dai combustibili “a basse emissioni” – negli obiettivi Ue era arrivata dall’associazione delle case europee. Dove soci di maggioranza sono i marchi tedeschi. Proposta subito appoggiata politicamente dai vertici del Partito popolare europeo, anche in questo caso guidato dal gruppo dei parlamentari della Cdu tedesca.

Von der Leyen era attesa al varco e non ha potuto parlare del futuro dell’automotive, inserita tra le industrie di peso del Vecchio Continente. Un anticipo di quanto accadrà il 12 settembre nell’incontro che si terrà a Bruxelles con le associazioni di settore. Nel suo discorso, la presidente Ue si è mossa sul filo del compromesso, ma indicando con chiarezza quella sarà la linea sull’auto.

Von der Leyen: “Gli europei vogliono auto a prezzi accessibili”

Il primo punto è la difesa delle scelte fatte sulla transizione: “Qualunque cosa accada, il futuro è elettrico e l’Europa ne farà parte”. Un futuro, da cui l’Europa deve fare assolutamente parte. Von der Leyen ha detto che “milioni di europei vogliono acquistare auto europee a prezzi accessibili e per questo si dovrà investire anche in veicoli piccoli e accessibili sia per il mercato europeo, sia per soddisfare l’impennata della domanda globale”.

Ragion per cui Bruxelles proporrà di collaborare con l’industria a una nuova iniziativa per le auto piccole e accessibili. “Credo che l’Europa dovrebbe avere la sua auto elettrica, E sta per ecologico, l’auto deve essere pulita, efficiente e leggera. Ma la lettera E sta anche per economica: accessibile a tutti. Come sta per europeo, costruito qui in Europa, con filiere europee perché non possiamo permettere alla Cina e ad altri di conquistare questo mercato”.

D’altra parte, la presidente si è di fatto piegata alle richieste dei costruttori. Non non si è pronunciata esplicitamente sulla data fatidica del 2035, quando secondo il regolamento in vigore non potranno essere più immesse nel mercato auto nuove a benzina e diesel. E ha aperto la porta alla neutralità tecnologica. “Abbiamo concesso al settore maggiore flessibilità per raggiungere gli obiettivi del 2025 e questo sta funzionando. Poi nel rispetto della neutralità tecnologica, stiamo preparando la revisione del 2035”. Obiettivo che le case auto giudicano irrealizzabile da qui a dieci anni.

Tutto questo mentre le auto cinesi stanno invadendo il mercato con modelli più economici e tecnologicamente più avanzati. Mentre le case europee cercando di difendere ancora quote di auto con motori tradizionali. E puntando ancora su modelli di grosse dimensioni, a partire dai Suv. Temi che Von der Leyen non ha affrontato direttamente, ma ha comunque fatto intendere che le case europee devono cambiare passo. Basterà?