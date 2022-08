L’App PCC per Volvo XC40 Recharge? In arrivo. Ma intanto…

Roberto sta iniziando la sua avventura elettrica e ci chiede se può installare sulla sua nuova Volvo XC40 Recharge il sistema di assistenza alla navigazione Power Cruise Control (PCC). Ricordiamo ai lettori che possono inviare le loro domande all’indirizzo info@vaielettrico.it.

Sul sito PCC non c’è la versione Volvo XC40 Recharge

Nelle prossime settimane mi consegneranno la mia prima auto elettrica, una Volvo XC40 Recharge P6. E’ un’auto che non ha una grande efficienza, visto anche il peso e l’aerodinamica non favorevole, per cui vorrei (almeno sino a che non la conosca bene e principalmente la possibilità di ricarica in giro per l’italia del centro sud sia migliorata) avvalermi del PCC che trovo un’app molto valida.

Cercando sul loro sito vedo che per la Volvo il sw non è disponibile, voi sapete dirmi quando lo sarà? Posso in ogni caso utilizzarlo?

Roberto de Angelis

Sarà in commercio dal prossimo anno

RISPOSTA- Abbiamo girato la sua domanda direttamente a Leonardo Spacone, fondatore di Power Cruise Control e grande amico di Vaielettrico. Ci ha riferito che la versione di PCC per la sua Volvo XC40 Recharge è in fase di sviluppo e messa a punto, ma non potrà essere commercializzata prima dell’inizio del prossimo anno. Abbiamo girato la sua domanda direttamente a, fondatore die grande amico di Vaielettrico. Ci ha riferito che la versione di PCC per la sua Volvo XC40 Rechargee messa a punto, ma non potrà essere commercializzata prima dell’

Tuttavia Leonardo le suggerisce di dare fiducia al sistema di navigazione integrato di serie che è già sufficientemente affidabile in quanto basato sui dati di rilevazione Google. Quel che manca rispetto a PCC è l’interattività istantanea che suggerisce in tempo reale al conducente lo stile di guida da adottare per raggiungere la destinazione con l’autonomia residua.

PCC più preciso, ma il navigatore di serie non è male

In altre parole il sistema integrato della Volvo le dirà semplicemente se e dove, nelle condizioni date, dovrà effettuare una ricarica intermedia non disponendo di un’autonomia sufficiente. Viceversa PCC le darà modo di adeguare la velocità, adattandola al consumo richiesto per arrivare alla meta nel minor tempo possibile.