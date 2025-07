Immatricolazione : 09/2022

: 09/2022 km percorsi: 91 mila

91 mila Città: Parma

Parma Stato batteria : n.d.

: n.d. Prezzo richiesto: 25.500 euro

Volvo XC40 del 2022 con 91 mila km vendesi. La propone Matteo, un lettore di Parma. Per i vostri annunci potete scrivere a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Ecco la descrizione che ci ha inviato Matteo: “L’auto è una Volvo XC 40 RECHARGE PLUS 231 CV Electric 69 kWh MY 2023 anno 09/2022, Km 91.000. Macchina mantenuta in modo maniacale sia meccanicamente che esteticamente, come da foto. Full optional con cerchi da 20 pollici e vetri posteriori oscurati. Tutti i controlli da manuale Volvo sono stati effettuati in concessionaria ufficiale e certificati. Prezzo di vendita 25.500 euro leggermente trattabile. Vendo per passaggio a nuova auto, naturalmente elettrica. Auto ricaricata quasi esclusivamente a casa. Date le condizioni dell’auto nessun problema a far visionare o provare l’auto. L’auto si trova a Parma, ne allego alcune foto“. Per contatti si può scrivere direttamente il venditore al numero telefonico 3387735238 o all’indirizzo mail matteobottazzi222@gmail.com

Le ultime proposte (1) Peugeot e2008 del 2022 con 44 mila

Ecco l’annuncio: “Vorrei vendere la mia Peugeot e2008 del 2022 con 44.000 km. Un vostro lettore aveva lamentato che lo stato della batteria delle auto che ha visto non era mai chiaro. Io ho la certificazione effettuata da concessionario, con batteria al 90% di salute. Pneumatici Continental cambiati da poche settimane, con 5.000 km quindi nuovi!” Prezzo richiesto: 25 mila euro trattabili. Per contatti:amphybious.marco@gmail.com

Le ultime proposte (2)Volkswagen e-Up 2021 con solo 2.338 km

e-up! Volkswagen, colore bianco e nero. Modello full optional. Tettuccio e specchietti neri e vetri oscurati. Soli 2.000 km. Prezzo di vendita: 17.000 euro.Per contatti potete rivolgervi direttamente alla proprietaria alla mail armatielena@gmail.com Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo, a causa del mio trasferimento in UK avvenuto poco dopo l’acquisto della vettura, auto 100% elettrica, colore bianco e nero. Modello full optional. Tettuccio e specchietti neri e vetri oscurati.. Prezzo di vendita: