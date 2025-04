Volvo vende a PreZero 35 camion elettrici per la raccolta rifiuti

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Volvo vende 35 camion elettrici all’azienda internazionale di gestione dei rifiuti PreZero. Si tratta per gran parte (24 in tutto) di Volvo FM Low Entry, il primo camion Volvo sviluppato solo con trazione elettrica.

Grazie alla capacità di sostenere carichi pesanti e all’eccellente visibilità per il conducente, Volvo FM Low Entry è un camion elettrico ottimizzato per una guida sicura ed efficiente nelle aree urbane.

L’azienda sta inoltre ordinando dieci Volvo FM Electric e un Volvo FL Electric. Il Volvo FM ha recentemente ottenuto le cinque stelle nella prima valutazione sulla sicurezza dei camion di Euro NCAP, oltre al premio City Safe.

Tutti i veicoli sono dotati dell’esclusivo sistema di sterzo Volvo, il Volvo Dynamic Steering (VDS). Questo sistema consente di sterzare con uno sforzo minimo ma con il massimo controllo, riducendo lo sforzo delle braccia e delle spalle del conducente. Quasi tutti i mezzi saranno poi equipaggiati con i nuovi specchietti laterali Volvo dotati di telecamera (CMS- Camera Monitor System). Migliorano la visibilità diretta e la visione notturna, limitando al contempo gli angoli ciechi più vicini al camion.

PreZero è un’azienda svedese di riciclaggio, gestione dei rifiuti e recupero energetico. In Svezia ha messo in servizio il suo primo camion elettrico di Volvo Trucks nel 2022. Conta 30.000 dipendenti e attività in dieci Paesi europei. In Svezia, ha poco più di 1.100 dipendenti, assiste circa 40 comuni e circa 30.000 aziende.

«L’ordine per 35 veicoli elettrici è il più grande ad oggi in Svezia nel settore del riciclaggio rifiuti. PreZero è all’avanguardia nel convertire i suoi trasporti a zero emissioni di gas di scarico» spiega Stefan Strand, Amministratore Delegato di Volvo Trucks Svezia.

«L’alta qualità e l’ampia rete di assistenza Volvo ci danno sicurezza nella produzione. Abbiamo una buona collaborazione che intendiamo continuare a sviluppare insieme», afferma invece Mårten Widlund, CEO di PreZero.

Volvo Trucks è leader mondiale nel settore degli camion elettrici per impieghi medi e pesanti, con otto modelli elettrici a batteria nel suo portafoglio. Ha avviato la produzione in serie nel 2019 e finora ha consegnato più di 4.900 camion elettrici a clienti in 49 Paesi del mondo.