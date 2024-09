Volvo Truck brucia le tappe: camion elettrico da 600 km

Volvo Trucks brucia le tappe dell’elettrificazione con il lancio di un camion elettrico pesante da 600 km di autonomia. Lancio previsto il prossimo anno. Ha inoltre sviluppato due app per facilitare la ricarica ad alta potenza dei suoi veicoli e ha firmato uno dei più consistenti contratti di fornitura (300 mezzi) con il leader mondiale della logistica DSV.

Nella nuova versione del FH Electric più batteria grazie alla trazione e-axle

L’anno prossimo Volvo metterà sul mercato una nuova versione a lungo raggio del suo FH Electric. Il veicolo, spiega l’azienda “consentirà alle aziende di trasporto di utilizzare i veicoli elettrici su percorsi interregionali e a lunga distanza e di percorrere un’intera giornata lavorativa senza doverli ricaricare”.

“Sarà un’ottima soluzione per le aziende di trasporto con un elevato chilometraggio annuale dei loro mezzi” ha aggiunto Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. Spiegando anche che la decarbonizzazione del trasporto pesante è cruciale per la lotta contro la crisi climatica. E’ responsabile infatti del 7% delle emissioni globali di CO2i.

La versione “long range” di FH Electric utilizza una nuova tecnologia di trasmissione, il cosiddetto e-axle, che crea spazio per una capacità della batteria maggiore.

Anche le batterie più efficienti, il sistema di gestione delle batterie e l’efficienza complessiva della catena cinematica contribuiscono all’estensione dell’autonomia.

I modelli elettrici per impieghi medi e pesanti di Volvo Trucks in portafoglio salgono così a otto e spaziano dalla distribuzione urbana e regionale, all’edilizia, dalla gestione dei rifiuti al trasporto a lunga distanza. Finora Volvo ha consegnato più di 3.800 camion elettrici a clienti in 46 Paesi del mondo.

Maxi ordine per 300 camion pesanti elettrici Volvo FH Aero dal colosso della logistica DSV

A questi si aggiungeranno presto i 300 camion elettrici destinati a DSV. E con questo ordine, DSV avrà una delle più vaste flotte aziendali elettriche d’Europa. l’Ordine fa parte del piano che prevede l’impiego di 2.000 mezzi elettrici nella sua flotta entro il 2030. Da segnalare anche la consegna in Italia di un camion elettrico FH Aero in Italia alla storica azienda italiana di trasporto e logistica Bergamin Srl di Vicenza. Si aggiunge alla flotta di 73 mezzi a motore endotermico, di cui 70 Volvo, impegnati nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non.

E due app al servizio della ricarica

Volvo Trucks infine ha introdotto due nuovi servizi per la ricarica dei camion elettrici. Il primo si chiama Charging Management e consente una ricarica efficiente presso il deposito dell’azienda.

Charging Management segue tutto il processo di ricarica da remoto e per l’insieme della flotta. Migliora così la produttività garantendo, , scrive l’azienda, “che i camion di una flotta siano sufficientemente carichi per le operazioni pianificate e riducendo il numero di sessioni di ricarica non pianificate”. I rapporti sulle sessioni di carica dei veicoli e dei caricatori sono disponibili per il follow-up.

La app Volvo Open Charge offre invece una facile ricarica pubblica in tre fasi: trova, prenota, carica. Assiste i trasportatori nella ricerca e nell’accesso alle stazioni di ricarica pubbliche. Abilita il pagamento tramite l’applicazione presso le stazioni in cui Volvo ha una partnership.

In futuro sarà anche possibile prenotare il tempo di ricarica attraverso l’app.

