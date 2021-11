Volvo ha presentato Volvo Recharge, la colonnina ultrafast di ricarica rapida per le auto elettriche che nasce dalla collaborazione con Coima e che punta a diventare la prima di una lunga serie; ma l’elettricità, per ora, non è da fonti rinnovabili.

La presentazione è di quelle importanti: «E’ molto più che una semplice colonnina di ricarica per auto elettriche». Così Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia, ha presentato alla stampa la prima colonnina di ricarica rapida per auto elettriche installata dall’azienda a Milano, nella lussureggiante e assai viva zona Porta Nuova. «Siamo di fronte ad un esperimento, che speriamo possa essere uno spunto anche per altre zone Milano». L’idea, infatti, è quella di replicare il modello in molti punti strategici della città, grazie anche alla collaborazione con Coima.

Volvo Recharge, la collaborazione tra Volvo e Coima

Coima è lo sviluppatore immobiliare che in Porta Nuova ha creato un ambiente urbano sostenibile, in costante interazione tra natura e architettura. Nel quartiere, tra le altre cose, è stata installata BAM – Biblioteca degli Alberi, oltre ad una serie di opere immobiliari (come Gioia 22) con obiettivi come la decarbonizzazione e la creazione di strutture ecosostenibili. Un connubio chiaro, con Volvo che spinge sull’acceleratore della mobilità elettrica.

La stazione di ricarica ultrafast Volvo Recharge di Porta Nuova è dotata di una colonnina Delta UFC200 con due prese di ricarica DC. Può ricaricare un veicolo elettrico con una potenza di 150 kW. Il proprietario dell’infrastruttura di ricarica è Coima mentre il gestore dell’infrastruttura e del sistema operativo è Duferco Energia. Plugsurfing è invece il fornitore di servizi di ricarica.

«Fino al 30 novembre si potrà caricare alla stazione solo con account Plugsurfing o Duferco – prosegue ancora Michele Crisci – poi, una volta attivati i vari roaming necessari, la possibilità di ricarica sarà estesa ad altri provider sul mercato. La corrente? Ancora non è da fonti rinnovabili, ma puntiamo ad arrivarci quanto prima». La ricarica con account Plugsurfing comporterà un prezzo di 0,35 €/kWh. Garantito in questa prima fase del progetto sia ai clienti Volvo sia agli utenti di altri marchi. A seguire il prezzo per i clienti non Volvo sarà allineato al mercato.

Il servizio ELECTRICity: 15 Volvo XC 40 a noleggio

Ma Volvo ha presentato anche ELECTRICity: un servizio di mobilità elettrica premium che Volvo Car Italia attiva per i residenti e le aziende presenti e attive nell’area di Porta Nuova: «Mettiamo a disposizione del pubblico una flotta di 15 Volvo XC40 Recharge full electric – ricorda ancora Michele Crisci – ciascuna vettura potrà essere affittata per un tempo che va da 1 ora fino 3 giorni. Dopo le tre ore e mezza di utilizzo si applicherà la tariffa giornaliera, che sarà peraltro estremamente vantaggiosa. Il servizio sarà accessibile attraverso una specifica app che sarà ospitata all’interno della app del quartiere Porta Nuova Milano». Il servizio sarà attivo da aprile 2022.

Volvo Recharge, la ricarica in concessionaria

La prima di molte ultrafast nelle concessionarie Volvo Recharge presentata, però, è solo la prima delle molte colonnine di ricarica elettrica ultra rapide che sorgeranno sul territorio milanese. Da tempo, infatti, l’azienda ha promosso il progetto Volvo Recharge Highways in collaborazione con i concessionari italiani di Volvo. Il progetto prevede l’installazione di stazioni di ricarica ultrafast da 175 kW presso le concessionarie Volvo, in prossimità di altrettante uscite delle principali autostrade italiane e in altri punti strategici del territorio italiano.

«Le prime stazioni verranno inaugurate entro la fine dell’anno, le altre entro la metà del 2022 – ricorda Michele Crisci – questa di Porta Nuova è solo il primo passo». Gli fa eco Manfredi Catella, Founder e CEO di COIMA: «Porta Nuova è un quartiere che, nei prossimi anni, passerà da 15mila a 30mila persone; per noi sarà un utile test per immaginare un futuro anche in altri quartieri delle colonnine di ricarica, come in Porta Romana o Scalo Valtellina-Farini che sono due altre zone che stiamo rivalutando. È un’iniziativa strategica, ma da soli non l’avremmo mai fatta».