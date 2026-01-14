Volvo: problema sicurezza delle batterie, scatta il maxi-richiamo

Volvo avvia un richiamo globale per migliaia di EX30 a causa di potenziali problemi di sicurezza legati alle batterie fornite dalla cinese Sunwoda. La decisione arriva dopo un incendio che ha coinvolto un’auto in Brasile e a poche settimane da una maxi-causa legale intentata da un’altra società della casa madre Geely contro lo stesso fornitore.

Il modello maggiormente coinvolto, la EX30, è uno dei pilastri della nuova offensiva elettrica del marchio. Secondo quanto confermato da Volvo, oltre 33.700 EX30 prodotte con celle Sunwoda sarebbero potenzialmente interessate da un problema sicurezza, con una quota stimata dello 0,02% delle celle soggetta a surriscaldamento.

Il caso mette sotto pressione l’immagine di affidabilità del marchio svedese proprio mentre l’elettrico diventa centrale nella sua strategia.

L’incendio in Brasile e l’allarme globale

L’attenzione sul caso è aumentata drasticamente dopo l’incendio di una Volvo EX30 in una concessionaria di Maceió, in Brasile, lo scorso novembre. Il veicolo è andato completamente distrutto e l’episodio ha rafforzato i timori legati al rischio di thermal runaway, cioè l’auto-accelerazione incontrollata della temperatura delle celle.

A seguito dell’incidente, Volvo ha avviato richiami e comunicazioni urgenti in diversi mercati, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Sudafrica, invitando i proprietari a limitare la ricarica al 70% della capacità della batteria come misura temporanea di sicurezza.

Nel solo Regno Unito, secondo i dati diffusi da Volvo e rilanciati da media specializzati, 10.440 EX30 sono interessate dal richiamo. In Sudafrica, la National Consumer Commission ha già formalizzato una campagna che coinvolge 372 veicoli.

Secondo Volvo Sudafrica, il difetto potrebbe, in casi rari, provocare surriscaldamenti durante le ricariche ad alto livello di SoC, con il rischio di incendi.

Autonomia ridotta, clienti frustrati

La misura di emergenza che impone il limite del 70% di carica ha ovviamente un impatto diretto sull’utilizzo quotidiano delle auto. L’autonomia reale si riduce sensibilmente, penalizzando clienti che hanno acquistato il veicolo proprio per la sua versatilità e per l’immagine di sicurezza storicamente associata a Volvo.

Nonostante l’azienda sottolinei che “il numero di incidenti segnalati è molto basso” e che il rischio sia definito come raro, l’ansia tra i proprietari resta elevata, soprattutto in assenza di una tempistica chiara per la soluzione definitiva.

Sunwoda sotto accusa

Il richiamo Volvo si inserisce in un quadro più ampio. Lo scorso 26 dicembre, Viridi E-Mobility Technology, società del gruppo Geely responsabile dei sistemi batteria, ha intentato una causa da 2,31 miliardi di yuan (circa 285 milioni di euro) contro Sunwoda, accusando il fornitore di difetti di qualità nelle celle consegnate tra il 2021 e il 2023. Problemi simili erano emersi anche con la Zeekr 001 WE86, anch’essa equipaggiata con celle Sunwoda. In quel caso, reclami su ricarica lenta e autonomia inaccurata avevano costretto Zeekr a lanciare una “Winter Care Campaign”, con ispezioni e sostituzioni gratuite delle batterie, per un costo stimato superiore a 1 miliardo di yuan.

Un nodo critico per il futuro green di Volvo

Il caso Sunwoda mette in evidenza un tema centrale per l’industria: la filiera delle batterie è oggi uno degli elementi più critici della mobilità elettrica, sia dal punto di vista tecnico sia reputazionale. Per un marchio come Volvo, che ha costruito la propria identità sulla sicurezza, anche episodi rari possono avere un impatto significativo sull’immagine.

Il problema arriva poi in un momento di forte crescita per il gruppo Geely Holding, che ha chiuso il 2025 con oltre 4,1 milioni di veicoli venduti (+ 26%), con i veicoli a nuova energia che rappresentano il 56% dei volumi.

Volvo Cars, dal canto suo, ha consegnato 323.294 veicoli elettrificati, pari al 46% delle vendite totali.

Numeri che confermano come l’elettrico sia ormai centrale per il marchio, ma anche quanto la gestione della qualità delle batterie sia diventata decisiva per sostenere questa transizione senza intoppi.