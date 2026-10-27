Volvo prepara un SUV più accessibile per il 2027

Volvo prepara un SUV elettrico tutto nuovo da lanciare in Europa nel 2027. L’auto (EX50?) punterebbe su ampio spazio interno e un prezzo accessibile. Resta da capire se affiancherà l’EX40, appena aggiornato, o se ne diventerà il successore.

Il nuovo modello europeo rientra in un piano di rinnovamento del brand svedese, che sta attraversando un momento delicato. Tra perdite operative e una nuova fase di tagli ai costi e al personale.

Volvo prepara un SUV tra EX40 ed EX60

Le anticipazioni parlano di un nuovo SUV elettrico destinato a occupare una posizione intermedia nella gamma tra l’EX40 e l’EX60. Non a caso il nome potrebbe essere EX50 (ma non è ufficiale).

Un modello quindi più spazioso dell’EX40, ma meno costoso dell’EX60 (che in Italia parte da 65.000 euro), pensato per chi cerca un’elettrica familiare senza affrontare il prezzo dei SUV premium di maggiori dimensioni. Volvo non ha ancora comunicato il prezzo della nuova vettura, né le sue misure o le specifiche tecniche. Non è dunque possibile stabilire quanto sarà effettivamente accessibile.

Piattaforma a 800 volt: meno costi e tempi di ricarica

Tra le soluzioni tecniche più plausibili c’è l’impiego della piattaforma SPA3, da poco introdotta con l’EX60. Si tratta di un’architettura elettrica di nuova generazione, con impianto a 800 volt, pensata per consentire ricariche più rapide. E di integrare meglio i componenti del veicolo.

Un elemento centrale è la tecnologia Cell-to-Body, che incorpora la batteria nella struttura portante dell’auto. La soluzione permette di ottimizzare l’utilizzo dello spazio e può contribuire a ridurre peso e costi produttivi. La nuova architettura, tuttavia, non è priva di difficoltà: proprio l’integrazione della batteria sta infatti rallentando l’aumento della produzione dell’EX60.

Per il nuovo modello, destinato a generare volumi maggiori, sarà quindi importante trovare un equilibrio tra innovazione tecnica, industrializzazione e prezzo finale. Al momento le prime consegne sono previste a fine estate 2027.

L’EX40 continuerà a esistere?

La nuova elettrica europea di Volvo potrebbe prendere il posto – forse non nell’immediato – della compatta EX40, nonostante il suo recente aggiornamento. Il SUV continua infatti a utilizzare la piattaforma CMA con architettura a 400 Volt, più datata rispetto alla SPA3.

Questo non significa che il pensionamento sia già deciso. Il recente restyling potrebbe infatti prolungarne la permanenza in listino, lasciando spazio a una convivenza con il futuro modello. In alternativa, l’EX50 potrebbe sostituirlo gradualmente, offrendo una base tecnica più moderna e maggiori economie di scala.

Per ora, nessuna delle due ipotesi è stata confermata da Volvo.

Volvo prepara un Suv per il rilancio

La nuova offensiva di Volvo si sviluppa in una fase finanziaria difficile per l’azienda. Nel terzo trimestre 2026 Volvo ha registrato una perdita operativa di circa 332 milioni di euro, con un margine operativo del -5,6%. Tra i fattori che pesano sui conti figurano la concorrenza, i dazi, la fine di alcuni incentivi all’acquisto e il forte calo delle vendite in Cina, scese di quasi il 50% secondo i dati riportati.

Per risollevare la situazione, il marchio prevede, tra le altre cose, di eliminare circa 2.500 posti di lavoro aggiuntivi e di ridurre le proprie spese.

In questo contesto, per Volvo la commercializzazione di un SUV elettrico più accessibile non amplierebbe solo la gamma. Ma potrebbe rivelarsi una leva fondamentale per rilanciare le vendite in Europa, mentre cerca di riportare i conti in equilibrio.