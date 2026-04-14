Volvo porta in produzione i suo primi dumper elettrici













Volvo CE avvia la produzione in serie dei suoi nuovi dumper articolati elettrici A30 e A40: sono i primi camion da movimento terra elettrici di questa categoria e dimensione a superare lo stadio sperimentale. Una mossa che conferma come l’elettrificazione stia rapidamente conquistando anche le applicazioni più gravose, tradizionalmente dominate dal diesel.

Secondo Volvo, si tratta di un passo fondamentale nella strategia di decarbonizzazione del settore, con tecnologie ormai mature per sostenere cicli di lavoro impegnativi.

Prestazioni e autonomie… da diesel

Il Volvo A30 Electric offre una capacità di carico di 29 tonnellate ed è supportato da una batteria agli ioni di litio da 245 kWh. Il modello superiore, A40 Electric, alza l’asticella a 39 tonnellate, con batteria da 324 kWh, mantenendo un’autonomia operativa dichiarata per un’intera giornata lavorativa.

Entrambi i modelli utilizzano un motore elettrico da 350 kW (circa 470 CV), con trasmissione tramite riduttore che amplifica la coppia. Il risultato è una disponibilità di coppia alle ruote estremamente elevata, sufficiente, secondo Volvo, non solo a eguagliare, ma potenzialmente a superare le prestazioni delle equivalenti versioni diesel, soprattutto nelle fasi di spunto e su terreni difficili.

Ricarica rapida per evitare tempi morti

Uno degli elementi chiave per l’adozione di questi mezzi nei cantieri è la gestione dei tempi di fermo. Volvo punta su ricarica in standard CCS fino a 200 kW, un valore elevato per il settore off-road. Questo consente di passare dal 10% all’80% in tempi compatibili con il cambio turno degli operatori, riducendo al minimo l’impatto sulla produttività.

La combinazione tra autonomia giornaliera e ricarica veloce rende questi mezzi adatti non solo a contesti sperimentali, ma anche a operazioni reali in cave, miniere e grandi cantieri infrastrutturali.

Prime consegne in Europa

I primi esemplari usciranno dalle linee produttive per essere consegnati nel Regno Unito e in Norvegia, mercati già avanzati nell’elettrificazione del settore construction. Ulteriori consegne sono previste nella seconda metà del 2026 per altri clienti europei selezionati.

Per il mercato italiano, resta da capire la tempistica di introduzione e soprattutto il livello di supporto infrastrutturale nei cantieri, ancora oggi uno dei principali limiti alla diffusione delle macchine elettriche pesanti.

Un segmento chiave per la transizione energetica

L’ingresso dell’elettrico nei dumper articolati è particolarmente significativo perché riguarda una delle categorie più energivore del settore. Qui il passaggio da diesel a batterie può generare un impatto rilevante in termini di riduzione delle emissioni locali e del rumore, oltre a benefici operativi legati alla manutenzione. La sfida ora sarà scalare queste soluzioni, abbatterne i costi e adattarle alle diverse realtà operative europee.