Volvo o Citroen? EX 30 o e-C3 o…? I dubbi di Marco

Volvo o Citroen? EX30 o e-C3 o…? Marco vuole acquistare un'elettrica e inizialmente aveva pensato alla Opel Corsa-e, poi ha cambiato idea. Vaielettrico risponde.

Volvo o Citroen? La prima mi costerebbe 31 mila euro…

“N egli ultimi due anni, con notevole investimento, sono riuscito a rendere completamente elettrica la mia casa. Ottenendo anche un notevole surplus energetico rispetto ai miei consumi, che al momento mi viene pagato dal gestore. Come da miei progetti già da un pò, sto cercando di decidermi su quale elettrica acquistare. Non vedo l’ora di viaggiare nel silenzio, godermi la pulizia del mondo elettrico e viaggiare sfruttando l’energia prodotta a km 0 dai panelli sul mio tetto. Fino a un mesetto fa mi sentivo propenso all’acquisto della Opel Corsa-e col nuovo motore 156cv, allestimento GS con pacchetti Confort (per i sedili elettrici) e Tech (fari led matrix). Dopo diversi precentivi fatti nella mia zona, mi sono trovato a cambiare idea, visto il prezzo di listino di 42000€ e una migliore offerta ricevuta di 32.000€ chiavi in mano. A mio avviso sinceramente troppo. A questo punto mi sto orientando sulla Volvo EX30 in allestimento CORE single motor, con aggiunta di sedili riscaldabili (+360), a circa 31.000€ “ .

“Ballano circa 7.500€ di differenza, sono molto indeciso, ne vale la pena…”?

“ Il mio attuale utilizzo dell’auto: tragitto casa-ufficio 80km complessivi in strada statale (limite tra i 90 e i 110) 2 volte a settimana (il resto dei giorni lavoro da casa). Qualche gita fuori porta nel fine settimana per circa 100km e un pò di commissioni varie in città, più 2-3 viaggi più lunghi da 200km andata e 200 ritorno nell’anno. Stimo una percorrenza di circa 10.000km annui (quella degli ultimi due anni). L’utilizzo abbastanza limitato mi fa vedere la Volvo come ‘un pò troppo‘ e mi fa valutare anche la e-C3 max. Insomma, mi trovo confuso, soprattutto perché la Volvo sarebbe da ordinare a scatola chiusa. Un test-drive nella mia regione non sarà possibile prima di gennaio 2024 e si parla di consegna da aprile con ordine entro novembre. Per la e-C3 dovremmo essere nella stessa situazione. Tra la e-C3 e la EX30 ballano circa 7.500€. Per quanto la Volvo mi piaccia molto di più e dia senso di sicurezza, a parità di autonomia, (320km vs 344km) non so sarebbero giustificati, soprattutto non potendo tastare le auto con mano “ . Marco Atzei

Volvo o Citroen? I valori in campo (e un terzo incomodo)

Risposta. I dubbi di Marco non finiscono qui. In calce alla mail ne aggiunge altro: "Il modello EX30 Single Motor Extended Range non mi sembra in linea con i prezzi… Si avvicina troppo al prezzo della Model 3, che considero il riferimento del mondo elettrico come prezzo-caratteristiche. Dovrei valutare qualche altro modello?". Secondo noi dovrebbe decidere anzitutto che tipo di auto vuole acquistare. La e-C3 è una citycar, la EX 30 è un Suv e la Model 3 è una berlina, di dimensioni ben più importanti in lunghezza (472 cm) e larghezza (209 specchietti inclusi). Quest'ultima, poi, offre un'autonomia non paragonabile, 491 km. Considerando anche il fatto che d'inverno l'autonomia si riduce considerevolmente e modelli come e-C3 e EX-30, nelle versioni considerate, andrebbero ricaricate ogni 3 giorni. Forse val la pena di aspettare di provare la nuova Renault 5, annunciata con 400 km a 25 mila euro. Fermo restando che la nuova Volvo è una bellissima macchina.