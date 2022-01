Volvo FH Electric: “Ho portato 40 tonnellate a spasso per 343 km”  

“Agile, facile da guidare e silenzioso”

Il Volvo FH Electric vanta una potenza continua di 490 kW e peso totale a terra di 40 tonnellate. «Devo dire che durante la guida il camion si dimostra altrettanto agile, se non addirittura più agile di un camion diesel – ha dichiarato Jan Burgdorf _. Gli autisti si sorprenderanno di quanto sia facile da guidare e silenzioso e di quanto risponda bene. Le vibrazioni sono del tutto assenti».

Durante il test il Volvo FH Electric ha tenuto una velocità media di 80 km/h, come la versione diesel con pacchetto I-Save per la riduzione del consumo di carburante. Ha consumato 1,1 kWh/km, confermando un’autonomia totale di 345 km con una carica.

500 km con pausa pranzo-ricarica di 45 minuti

Di consegiuenza, secondo Tobias Bergman, press test director di Volvo Trucks si dimostra che «è possibile percorrere fino a 500 km in una normale giornata di lavoro, con una sosta breve di ricarica, ad esempio durante la pausa pranzo». «La trasmissione elettrica è molto efficiente e rende questo veicolo completamente elettrico uno strumento estremamente potente per la riduzione delle emissioni di CO2» ha aggiunto.

L’obiettivo dell’azienda svedese è portare i veicoli elettrici al 50% delle vendite totali di camion nel 2030 e nel 2040 raggiungere il 100% di viecoli ad emissioni zero “well to wheel” (dal pozzo alla ruota).

Volvo Trucks ha una gamma di sei veicoli pesanti completamente elettrici, progettati per soddisfare le più diverse esigenze di trasporto. I modelli Volvo FH, FM e FMX Electric hanno un peso totale a terra fino a 44 tonnellate. Le vendite sono attualmente in corso in Europa e la produzione inizierà nella seconda metà del 2022. La produzione in serie in Europa dei Volvo FL e FE Electric per la distribuzione urbana e la gestione dei rifiuti ha preso il via nel 2019. La produzione del Volvo VNR Electric per l’America del Nord è iniziata nel 2020.

I dati chiave del Volvo FH Electric su strada

Questi i risultati del test condotto sul Green Truck Route