Volvo FH Aero Electric: consegne nel 2026 per il nuovo camion

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Volvo Trucks prenderà ordini per il suo nuovo camion elettrico (ne abbiamo scritto qui) già dalla prima metà del 2026. Il Volvo FH Aero Electric con e-axle, dedicato alle lunghe distanze,

Ultimo miglio sempre più decarbonizzato, a lungo raggio avanti adagio

Le consegne dell’ultimo miglio sono sempre più a emissioni zero con operatori che stanno elettrificando le flotte. Più arduo il trasporto a lungo raggio, un segmento finora difficile da elettrificare. Soprattutto in Italia dove ogni anno si vendono tra i 30 e 40 camion elettrici sopra le 16 tonnellate. Una criticità allo sviluppo è data dalle stazioni di ricarica non a misura di camion, sia per gli spazi che per il fabbisogno energetico richiesto, anche se qualcosa sta iniziando a cambiare (leggi).

Il nuovo FH Aero Electric è stato progettato per le lunghe distanze, avrà una capacità di ricarica rapida e un’autonomia fino a 600 km. Con una ragionata presenza in autostrada di colonnine è possibile garantire la possibilità di affrontare le lunghe distanze.

La ricarica delle batterie del nuovo Volvo FH Aero Electric sarà più rapida, poiché è stato adattato al nuovo standard MCS (Megawatt Charging System). La ricarica della batteria (dal 20% all’80%) richiederà circa 40 minuti e può essere effettuata entro il periodo di riposo previsto dalla legge per i camionisti.

Migliorata la capacità di carico utile

Il nuovo camion elettrico può avere un peso totale di 48 tonnellate e ha una capacità di carico utile vicina a quella di un camion diesel. La capacità di carico utile è possibile grazie a un asse portante supplementare che consente di avere più batterie a bordo.

L’autonomia è resa possibile dall’ e-axle che crea spazio per una maggiore capacità delle batterie a bordo. Il nuovo FH Aero Electric può avere 8 batterie a bordo con una capacità installata di 780 kWh.

Volvo Trucks investe sull’elettrico, ha venduto 5mila camion elettrici dal 2019, ma percorre anche altre strade. «Per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2040 si utilizza una strategia tecnologica a tre percorsi».

Eccoli: motori elettrici a batteria, elettrici a celle a combustibile e a combustione che funzionano con idrogeno verde e carburanti rinnovabili come biogas o HVO (olio vegetale idrotrattato).

Guarda anche il VIDEO di Marco Berti Quattrini

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –