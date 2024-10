Volvo EX 30 e Renault 5: consigli per gli acquisti

Volvo EX 30 e Renault 5: due lettori consigl ci chiedono consigli per gli acquisti, sulla versione da scegliere e sullparrivo della funzione OnePedale. Vaielettrico risponde. Ricroddiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Val la pena prendere la versione Extended Range della Volvo EX30?

“S to pensando di acquistare una Volvo EX30 e sono indeciso sull’allestimento. Ho un box dove poter installare la ricarica. Attualmente faccio 15.000 km/anno, di cui solo 2.000 per viaggi lunghi in autostrada. Per il resto città e viaggi di massimo 100 km totali. Vale la pena prendere la Extended Range? Vale la pena prendere l’allestimento Plus invece del Core? Grazie in anticipo “. Mauro Borreale

Volvo EX30: la versione base può bastare per chi fa pochi viaggi

Risposta. A nostro modo di vedere chi fa solo 2 mila km all'anno su lunghe distanze può scegliere tranquillamente la Single Motor Che comunque è dotata di un propulsore da 272 CV e 343 Nm e, con la batteria da 51 kWh, ha 344 km di autonomia. Certo, in questi viaggi bisogna pianificare bene le tappe per ricaricare. Ma la potenza in corrente continua arriva a 150 kW e in autostrada, con ricariche come le Free to X, bastano 26 minuti per riportare la batteria dal 10 all'80%. La Single Motor Extended Range ha un'autonomia ben diversa, arrivando a 480 km, grazie a una batteria da 69 kWh nominali. Con ricarica fino a 175 kW. Ma costa 43.300 euro, contro i 35.900 della versione base: ne vale la pena? Quanto all'allestimento, il Core è già piuttosto completo. Con numerosi assistenti alla guida, cerchi in lega di 18", climatizzatore automatico monozona, cruise control adattativo e sensori di parcheggio con retrocamera.

Quando arriva la funzione One Pedal sulla nuova Renault 5? Ne ho letto in rete…

“S alve, sto valutando l’acquisto della nuova Renault 5 e desideravo chiederVi conferma di una notizia che ho letto in rete. E cioè che prossimamente Renault, tramite OTA, dovrebbe implementare il One Pedal, ad oggi assente. Anticipatamente grazie “. Nico.

Risposta. Abbiamo chiesto a Renault Italia. Ci hanno risposto solo che "il one pedal sarà disponibile durante il corso del prossimo anno sulla Renault 5″. Non c'è ancora una data esatta, ma sarà conunque nel 2025.