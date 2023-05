Volvo Electric Tour, il bello del camion elettrico in 17 tappe

Parte oggi il Volvo Electric Tour, viaggio elettrico italiano di Volvo Trucks. Primo appuntamento, e fino al 30 maggio, al Volvo Truck Center Bergamo, Corso Europa 2, Zingonia (BG), quartier generale del gruppo in Italia. Il camion a batterie Volvo FH Electric attraverserà poi tutta la Penisola, con incontri ravvicinati e test drive in ogni angolo del belpaese.

Fino al 28 novembre, con l’opzione del test drive

Il camion top di gamma 100% elettrico sarà in “Electric Tour” fino al 28 novembre. Qui il calendario dettagliato delle varie tappe e le modalità per prenotare il test drive presso i concessionari di fiducia.

La gamma elettrica di Volvo Trucks è la più completa sul mercato elettrico, del quale detiene il 50%, e spazia dai trattori ai carri, dalle 16 alle 44 tonnellate. Il trattore scelto per il tour è l’iconico Volvo FH in versione elettrica, che conserva le prestazioni di sempre con un impatto ambientale zero: 490 kW (666 CV) di potenza continua, sei batterie da 600V – 540 kWh totali, freno motore rigenerativo per un’autonomia fino a 300 km, cambio I-Shift 12 Velocità. passo 3800, sospensione pneumatica anteriore/posteriore, asse anteriore da 8,5t, asse posteriore da 12t. E con la cabina Globetrotter, per una confortevole panoramica sul traffico.

Volvo ci crede: camion elettrici più efficienti

Volvo Truck ha l’obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 del suo parco mezzi entro il 2050. Prevede di farlo con diverse tecnologie: carburanti alternativi, quali i biogas e i biofuel (HVO), l’idrogeno. Ma i veicoli elettrici (BEV) “dal punto di vista energetico sono i più efficienti” scrive l’azienda.

Il Volvo Electric Tour 2023, il viaggio lungo la penisola del Volvo FH Electric, versione 100% elettrica, si dipanerà in diciassette tappe presso le concessionarie di proprietà ed indipendenti. Tutti potranno vedere da vicino l’innovazione tecnologica dei veicoli elettrici e vivere in prima persona il futuro dei trasporti. “Il Volvo FH Electric attraverserà l’Italia per mostrare i suoi lati migliori: comfort di guida e massima efficienza operativa, ai quali si aggiungono la totale assenza di emissioni allo scarico” scrive l’azienda.

Un viaggio verso le emissioni zero

Agganciato al trattore, un Lamberet SR2 Green Liner fornito da Tip Trailer Services Italy Spa. Il semirimorchio con omologazione ATP in classe IR per trasporto fino a -20°C, con la tara la più contenuta del mercato, realizzato ad hoc per preservare più possibile l’autonomia del trattore Volvo FH Electric. A completamento, l’unità refrigerante Thermo King. Qui la scheda tecnica del semirimorchio Lamberet, protagonista del tour.

Si parte il 24 maggio nell’Headquarter di Volvo Trucks Italia. Un’occasione preziosa per rafforzare tutto il sistema valoriale del brand e confermare il suo impegno più importante: viaggiare insieme ai clienti verso lo Zero – zero emissioni, zero fermi macchine, zero incidenti.

Fotovoltaico di Plenitude in 5 sedi Volvo Truck Italia

Nel frattempo Volvo Truck Italia ha siglato un accordo con Plenitude (ENI) per installare cinque impianti fotovoltaici a supporto del suo piano di elettrificazione nelle sue sedi di Bergamo, Venezia, Brescia, Torino e Padova.

L’accordo prevede una capacità produttiva di energia rinnovabile complessiva di 550.000 kWh annui e permetterà a Volvo Trucks Italia di migliorare l’efficienza energetica delle proprie sedi nell’ottica di una maggiore sostenibilità. La produzione di energia rinnovabile consentirà di evitare emissioni di CO2 per circa 220 tonnellate annue. L’accordo prevede, oltre all’installazione, anche la gestione, la manutenzione degli impianti per i primi 5 anni e lo sviluppo di un sistema di monitoraggio continuo delle performance.

