Volvo C40 e 500e: la vita elettrica di Alberto

Volvo C40 e 500e: solo auto elettriche per Alberto, un lettore che condivide esperienze e numeri della piccola flotta familiare. Risparmio compreso.

Volvo C40 e 500e: dove ricarico con quali app e abbonamento

di Alberto Susco

“S ono un felice possessore di una Volvo C40 Recharge Twin e di una Fiat 500e. Ho letto i vostri articoli delle esperienze degli utenti, purtroppo non posso fare un resoconto su un anno intero perché la 500 (presa all’uscita) è la macchina di tutta la famiglia. Ed è sempre stata ricaricata a casa con pannelli solari, Quindi non ho mai tenuto traccia. Mentre la Volvo l’ho ritirata a settembre e ho fatto poco più di 3.000 km quindi è un po’ presto. Ma volevo condividere comunque con voi una Dashboard che ho creato. da quando ho ritirato la C40. Segno tutti i dati in un foglio excel di ogni ricarica fatta, Segnalo che tutte le ricariche sono state effettuate da colonnine pubbliche (poiché non vivo nella casa dove ho i pannelli ed il garage, se non durante le vacanze estive). Al momento uso principalmente un abbonamento Juicepass da 145kw/45 euro. Ma al bisogno utilizzo anche Telepass e Nextcharge (ultimamente Enel non funzionava benissimo) “.

Quanti kWh ho consumato e quanto ho speso

I mei dati riepilogativi per la Volvo C40 Recharge Twin sono questi:

– La spesa totale energia elettrica: 473 euro per 976 kWh

– Il prezzo medio per ricaricare è stato: 0,49 euro /kWh

– Rispetto ad una auto termica ho risparmiato il 23% (111 euro)

– Ho ricaricato 47 volte, un totale di 7 giorni

– Il mese scorso ho ricaricato 294 kWh spendendo 119 euro ad un prezzo medio di 0,4 euro/kWh

– Nel mese in corso ho ricaricato 139 kWh spendendo 60 euro, ad un prezzo medio di 0,43 euro/kWh

– L’autonomia reale della batteria è in media di 250 km, con un consumo di 3,47km/kWh.

———————————————–

———————————————–

———————————————–