Volvo apre la sua app ai Supercharger Tesla in Europa (anche in Italia)







Volvo amplia l’accesso alla ricarica rapida in Europa stringendo un accordo con Tesla: i proprietari delle elettriche svedesi potranno utilizzare oltre 20 mila Supercharger in 29 Paesi europei. La partnership entrerà in vigore da settembre: i conducenti potranno trovare le colonnine Tesla, avviare la ricarica e pagare direttamente dall’app Volvo, senza passare da piattaforme esterne.

Integrazione diretta tramite App Volvo

La vera novità dell’accordo non è tanto l’apertura della rete Tesla ai modelli Volvo – già alcuni Supercharger europei sono utilizzabili da auto di altri marchi – quanto l’integrazione completa nell’ecosistema Volvo Cars.

Clicca qui e partecipa al nostro concorso Oggi i clienti Volvo possono già accedere a oltre 3 milioni di punti di ricarica nel mondo tramite l’app proprietaria; l’aggiunta dei Supercharger Tesla rappresenta però un salto importante soprattutto per chi viaggia sulle lunghe distanze. L’integrazione diretta consentirà di localizzare i Supercharger Tesla, navigare verso la stazione e pagare la sessione di ricarica. Tutto gestito dall’app Volvo.

Anche l’Italia tra i 29 mercati principali

Volvo ha confermato che la maggior parte delle stazioni accessibili – circa 20mila – sarà concentrata nei mercati europei più importanti per la mobilità elettrica: Germania, Francia, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Italia e Spagna.

In tutto sono 29 i Paesi coinvolti nell’operazione: tra gli altri Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera.

Per il mercato italiano la novità potrebbe avere un impatto significativo. La rete HPC resta infatti uno dei nodi cruciali per la diffusione delle auto elettriche nel Paese, soprattutto lungo le direttrici autostradali. L’accesso semplificato ai Supercharger Tesla offre ai clienti Volvo una rete generalmente considerata tra le più affidabili in Europa per disponibilità e continuità di servizio.

E fuori dall’ Europa con lo standard di ricarica NACS?

Volvo ha spiegato che tutti gli attuali modelli elettrici in gamma potranno utilizzare la rete Tesla. La casa automobilistica comunicherà successivamente il calendario preciso di attivazione per ciascun modello e i mercati interessati.

Parallelamente Volvo pensa di ampliare la partnership anche oltre l’Europa. L’azienda ha annunciato infatti l’intenzione di adottare lo standard NACS sviluppato da Tesla anche in diversi mercati asiatici, tra cui Giappone e Corea del Sud, entro il 2029. Una scelta che conferma come il sistema sviluppato dalla casa americana stia progressivamente assumendo un ruolo globale.