























A Volvo Trucks e Volvo Construction Equipment Global si lavora e si investe con decisione nell’elettrificazione dei mezzi da lavoro: dai camion per il trasporto pesante alle macchine da cantiere. L’ultima novità è il camion con rimorchio da 80 tonnellate, pensato per sostituire il diesel anche sulle tratte più impegnative. Sul fronte delle macchine da lavoro, Volvo sta testando nei cantieri il nuovo escavatore elettrico EC500 da 50 tonnellate, capace di operare 24 ore su 24 grazie a una connessione continua via cavo — una sorta di “prolunga” da 35 metri che permette alla macchina di lavorare senza ricariche.

Con Volvo Trucks in elettrico anche il trasporto più pesante, l’Italia in attesa

L’ultima di Volvo Trucks è un camion elettrico progettato appositamente per combinazioni camion‑rimorchio con un peso totale fino a 80 tonnellate. Si vuole garantire una ampia capacità di carico con un’autonomia estesa per elettrificare i trasporti più impegnativi. Più carichi, meno viaggi uguale più risparmi.

«Siamo orgogliosi di introdurre un altro fantastico camion a zero emissioni allo scarico, realizzato su misura per carichi davvero pesanti e lunghe distanze. Grazie alle capacità di ricarica rapida, crediamo che molti clienti saranno interessati a questo nuovo veicolo», afferma Jan Hjelmgren, Senior Vice President Product Management di Volvo Trucks.

Una buona notizia anche se l’Italia, al momento, non è interessata. Il nuovo mezzo di lavoro è stato infatti pensato per i mercati che operano con carichi più pesanti rispetto alla media europea, in particolare una configurazione composta da un camion rigido e un rimorchio.

Con un peso totale combinato di 64 tonnellate — non raro nel trasporto pesante — l’autonomia arriva fino a 450 chilometri con una singola ricarica. Con un peso totale di 74 e 76 tonnellate, consentito rispettivamente in Svezia e Finlandia, l’autonomia arriva fino a 420 chilometri. Una differenza non sostanziale. Le vendite inizieranno in Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi e Svizzera. Il Volvo FH Electric rigido sarà introdotto gradualmente in questi mercati a partire dall’inizio del 2027.

«Pesi totali elevati nel trasporto su camion riducono sia i costi di trasporto sia l’impatto ambientale. Se elettrifichiamo anche questi trasporti, compiamo un passo importante verso una mobilità più sostenibile», questa la logica, più trasporti più risparmi e meno inquino, spiegata da Hjelmgren.

Si ricarica con MCS o CCS2

Il camion utilizza lo stesso sistema di propulsione introdotto nella nuova generazione di FH, FM e FMX elettrici lanciati da Volvo Trucks ad aprile. Può essere ricaricato tramite Megawatt Charging System (MCS) o CCS2. Novità per le batterie: vita utile più lunga e capacità salita a 640 kWh. Visto il debutto nei mercati nordici Volvo ha migliorato il sistema di monitoraggio delle batterie e sviluppato un isolamento ottimizzato per i climi freddi. In questo modo funzionano in modo più efficiente.

Volvo introduce anche gli assali a riduzione di mozzo. Si tratta di assali rinforzati, con una riduzione aggiuntiva nei mozzi, che danno più forza alle ruote, più capacità di carico e migliore trazione. «Ideale per applicazioni come il trasporto di legname su strada o lavori di costruzione leggeri. È inoltre vantaggioso su strade in buone condizioni, poiché il maggiore carico tecnico ammesso consente una capacità di carico superiore».

Il 2026 anno della nuova gamma

In una nota Volvo Trucks ricorda che nell’aprile 2026 ha lanciato la sua nuova generazione di camion elettrici dove uno dei dati centrali sono le autonomie fino a 700 km con una sola ricarica. Dagli annunci alla strada: i primi camion sono usciti dalla linea di assemblaggio dello stabilimento di Tuve, a Göteborg. Sono ottimisti i costruttori nordici: «Con il nuovo Volvo FH Aero Electric e i modelli elettrici di nuova generazione Volvo FH, FM e FMX, il trasporto elettrico diventa una soluzione praticabile per una quota significativamente più ampia di incarichi rispetto al passato».

«Stiamo trasformando una tecnologia rivoluzionaria in realtà industriale. L’avvio della produzione in serie dei nostri nuovi camion elettrici è una prova concreta del nostro impegno nel guidare la transizione verso un trasporto su strada più sostenibile», afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. «La risposta dei clienti è molto positiva e registriamo un forte interesse per l’ordine dei nuovi modelli. Con autonomie più lunghe, massima flessibilità nelle diverse applicazioni ed eccellente guidabilità, passare all’elettrico è più semplice che mai». I nuovi camion elettrici saranno prodotti negli stabilimenti Volvo Trucks di Tuve (Göteborg, Svezia) e di Gand (Belgio).

Il modello di punta della nuova gamma è il Volvo FH Aero Electric che grazie alla nuova tecnologia dell’e‑axle, il camion può ospitare una batteria con capacità significativamente maggiore e percorrere fino a 700 km con una sola ricarica. La nuova gamma elettrica Volvo viene presentata alla fiera internazionale IAA Transportation di Hannover, Germania.

L’escavatore elettrico Volvo EC500 da 50 tonnellate

Dalla strada ai cantieri Volvo ha progettato l’escavatore elettrico EC500 da 50 tonnellate. Ambizioso il traguardo che si vuole tagliare: offrire le stesse prestazioni dell’EC500 diesel. Al momento si stanno testando in alcuni cantieri ovvero in ambienti operativi reali dove studiare eventuali modifiche e rettifiche. Non in laboratorio ma insieme agli utilizzatori finali. «Questo approccio collaborativo garantisce che la macchina venga sviluppata non solo sulla base di considerazioni tecniche», sottolineano da Volvo, «ma anche sulle esigenze quotidiane dei clienti che operano nelle applicazioni più impegnative».

Il Volvo EC500 Electric è dotato sia di una batteria, che garantisce tra le due e le tre ore di utilizzo continuo, sia della possibilità di lavorare 24 ore su 24 grazie a un avvolgicavo da 35 metri che permette alla macchina di collegarsi alla rete elettrica.

Non è una novità. In un cantiere tutto elettrico a Norimberga le macchine vengono alimentate attraverso la normale fornitura elettrica disponibile nel cantiere (leggi qui). Su questo fronte non mancano i problemi legati alla connessione alla rete e per mitigare e risolvere la criticità Volvo ha sviluppato un sistema elettrico capace di adattarsi alle diverse condizioni della rete, con una base a 400 V.

Il primo EC500 Electric consegnato a un cliente è attualmente impiegato in Norvegia in una serie di applicazioni impegnative, come attività estrattive, costruzione stradale e scavo di gallerie. Test differenziati per assorbire tutte le possibili modifiche prima del lancio ufficiale della versione di produzione previsto per la primavera del 2027.

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