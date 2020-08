Voltaire: catamarano da 12 passeggeri, 20 nodi, 100 kW e 100 miglia di autonomia

Voltaire Electric Yachts è un nuovo marchio tedesco-americano che punta sulla mobilità elettrica e sceglie il mare italiano per promuovere il suo dayboat: le acque cristalline davanti alle Grotte del Bue Marino, nella costa di Cala Gonone in Sardegna.

La barca, prende il nome di Voltaire 33 SKY, si può già ordinare ma sarà consegnato nella primavera del 2021. La start-up di Florian Nierich e Michael Reardon spera in una buona accoglienza sul mercato.

Voltaire:100 miglia di autonomia con due motori 50 kW e batteria da 42,2 kWh

I progettisti del catamarano annunciano una buona potenza grazie ai due motori Torqeedo da 50 kW che vengono alimentati da un pacco batteria da 42,2 kWh. Si tratta del pacchetto classico offerto dal marchio tedesco e frutto della sinergia con un brand illustre dell’automotive ovvero il BMW i3 venduto con una garanzia di 9 anni. Non male. L’autonomia promessa è di 100 miglia ad una velocità di crociera da 9 nodi mentre la velocità massima è annunciata in una forbice tra 17 e 20 nodi.

Lungo meno di 10 metri, a bordo 12 passeggeri, può avere tetto con pannelli

Possiamo parlare di un piccolo catamarano dayboat da 9,9 metri, dislocamento di 4,7 tonnellate, che può ospitare 12 passeggeri. Numero che permette un utilizzo per charter di lusso. Rispetto ai catamarani classici presenta forme arrotondate firmate da Jonas Hertwing. Una delle opzioni più interessanti è la possibilità d’integrare nel sistema di propulsione un dispositivo che funziona come tetto solare. Un buon incentivo a produrre parte dell’energia in navigazione e durante le soste.

Ricarica durante la notte in porto oppure fast con l’80% in 30 minuti

Rispetto alle auto le colonnine, meglio la presa elettrica, si trovano in ogni porto dove Voltaire può essere ricaricata completamente durante la notte. Se si hanno altre esigenze l’azienda sostiene: “Un caricatore rapido opzionale può fornire l’80% di carica in circa 30 minuti“. Una navigazione tranquilla sottolineano dalla start-up: “La struttura a doppio scafo rende il Voltaire 33 SKY molto solido e mantiene le vostre bevande sulla tavola anche nelle baie più trafficate“.

Quanto costa? A partire da 389.000 euro

La scelta sostenibile si ritrova anche nei materiali scelti per lo scafo. Giustamente per una propulsione elettrica anche il materiale di costruzione deve essere petrol free: al poliestere rinforzato con fibra di vetro si è preferita la fibra di lino con resina epossidica bio. Voltaire sarà assemblato a Daedalus, nello stato americano del North Carolina, mentre il prezzo base del modello è annunciato a 389.000 euro. Per info qui il link

LEGGI ANCHE: Fuoribordo da 250 kW: in acqua con Tecnoelettra da Vignola (video)