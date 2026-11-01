VOLTAB, batterie auto in seconda vita per i generatori elettrici mobili italiani

Dai cantieri edili ai grandi eventi, fino agli interventi di emergenza: i generatori elettrici mobili a batteria si propongono come alternativa ai tradizionali gruppi elettrogeni alimentati da combustibili fossili. A puntare su questo mercato è VOLTAB, azienda torinese che progetta e produce sistemi mobili di accumulo e che ha annunciato un ampliamento della propria gamma, con l’obiettivo di portare energia dove non è disponibile una connessione alla rete o dove si vuole evitare l’impiego di generatori a combustione.

La particolarità del progetto è anche nell’utilizzo di batterie auto in seconda vita, recuperate dal settore automotive e destinate a una nuova applicazione. Una soluzione che unisce la produzione di energia senza emissioni locali durante l’utilizzo a un modello di economia circolare, prolungando la vita utile degli accumulatori.

Batterie auto in seconda vita, accordo con Stellantis e IVECO Group

Nel quartier generale di VOLTAB, a Torino, ricerca, sviluppo, ingegnerizzazione, collaudo e assemblaggio convivono sotto lo stesso tetto. È qui che l’azienda utilizza, in parte, batterie provenienti dall’automotive, grazie a un accordo con Stellantis e IVECO Group.

Il riutilizzo richiede però una valutazione accurata delle condizioni degli accumulatori, per stabilire quali siano ancora idonei a un nuovo impiego. Per questo VOLTAB ha sviluppato, insieme al Politecnico di Torino, un Battery & Energy Competence Center, dedicato alla ricerca sulle batterie e sulle tecnologie di accumulo.

A guidare la ricerca è Piera Di Prima, ingegnera dei materiali, che ha sviluppato un sistema di analisi supportato dall’intelligenza artificiale. La tecnologia permette di valutare in pochi minuti lo stato delle batterie e la loro idoneità alla seconda vita, con un procedimento dichiarato 40 volte più veloce rispetto ai metodi abituali.

Il recupero delle batterie automotive consente così di valorizzare componenti che possono non essere più adatti alle esigenze di un’automobile, ma conservano caratteristiche utili per applicazioni stazionarie o mobili meno esigenti. Il vantaggio ambientale complessivo dipende naturalmente anche dalle condizioni degli accumulatori, dai processi di recupero e dalla durata effettiva del loro secondo impiego.

Dai 3,6 kW del GO agli 11 kW delle linee PRO e CORE

L’ampliamento della gamma VOLTAB punta a rispondere alle esigenze di settori molto diversi, con soluzioni che vanno dai dispositivi trasportabili ai sistemi di maggiore capacità.

Il modello VOLTAB GO offre 3,6 kW di potenza e 3,1 kWh di capacità, con un peso di appena 20 kg. È la soluzione pensata per chi ha bisogno di una riserva di energia facilmente trasportabile, per esempio durante attività professionali all’aperto o in contesti dove non è disponibile una presa elettrica.

Le linee PRO e CORE arrivano invece a 11 kW di potenza e a quasi 22 kWh di capacità, per alimentare apparecchiature e utenze più impegnative.

Tra le novità figura il VOLTAB CORE 54, nella configurazione con due inverter. Secondo i dati forniti dall’azienda, il sistema può alimentare utenze da 1.500 watt per quasi tre ore oppure carichi da 3 kW per oltre un’ora.

Dai festival alle emergenze: dove si usano

I sistemi VOLTAB sono già stati utilizzati in diversi contesti. Tra le collaborazioni indicate dall’azienda ci sono quelle con The Good Lights per eventi alimentati senza emissioni locali durante l’utilizzo, con Van Ver Burger nel settore dei food truck e con Würth per le applicazioni nel mondo delle costruzioni.

A Torino i generatori sono stati impiegati anche durante il Kappa FuturFestival e le ATP Finals.

Un ambito in crescita è quello delle emergenze, quando guasti alla rete o calamità naturali interrompono la disponibilità di elettricità. La Croce Rossa di San Donato Milanese ha già inserito il VOLTAB GO HD nel proprio equipaggiamento operativo. Anche Protec Civildefense utilizza i generatori a batteria per alimentare torri faro, apparecchiature mediche e sistemi di riscaldamento delle tende.

VOLTAB, la filiera italiana dell’accumulo mobile

Fondata a Torino nel 2021 da Marco Bevilacqua, Pietro Balda e Gabriele Bergoglio con il nome di Reefilla, VOLTAB progetta e produce tutti i propri dispositivi in Italia. La filiera coinvolge fornitori piemontesi e altre realtà nazionali: le parti in plastica vengono lavorate a Ivrea, quelle metalliche a Latina, mentre il taglio laser avviene a Torino.

Dal lancio nel 2025 sono stati prodotti oltre 600 esemplari di VOLTAB GO. Il gruppo conta oggi quasi trenta professionisti e affianca ai prodotti standard sistemi personalizzati per specifiche applicazioni industriali.