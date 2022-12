Volta Truck e Cake, tandem elettrico per l’ultimo miglio

Volta Trucks , produttore e fornitore di servizi di veicoli commerciali completamente elettrici, e Cake , produttore svedese di motociclette elettriche leggere, fanno squadra per decarbonizzare, in tandem, le consegne dell’ultimo miglio e decongestionare il traffico nelle città.

Il progetto di collaborazione sarà testato a Parigi nel primo trimestre del 2023 e riguarderà le consegne del gruppo di moda pronta H&M. Prevede una combinazione di camion elettrici e veicoli elettrici a due ruote per coprire l’intero percorso fra i magazzini e il domicilio del cliente.

Camion più moto dal magazzino al cliente

Il camion elettrico Volta Zero fungerà da micro hub mobile, o mini magazzino. Le moto elettriche di Cake saranno caricate sulla Volta Zero dal centro di distribuzione all’inizio della giornata lavorativa e dispiegate nel centro della città. Da lì, le moto elettriche Cake consegneranno i pacchi ai clienti nel modo più veloce e sostenibile, senza impattare sul traffico o faticare con il parcheggio.

Il Volta Zero è libero di ridistribuire in altre località durante il giorno. O di fornire batterie di sostituzione rapida per le motociclette Cake, se necessario.

Volta e Cake, Scandiavia a zero emissioni

Il Volta Zero è il primo veicolo completamente elettrico da 16 tonnellate progettato appositamente per la logistica urbana. Nel novembre 2021, Volta Trucks ha acquisito il più grande ordine in Europa di camion completamente elettrici: 1.470 veicoli per la società di logistica DB Schenker. E’ poi seguito l’ordine di Petit Forestier per 1.000 Volta Zero. Volta Trucks ha ora un portafoglio ordini totale di circa 6.500 veicoli, per un valore di circa 1,4 miliardi di euro.

La gamma di modelli di Cake è attualmente composta da tre diverse piattaforme: il versatile fuoristrada Kalk, la bici da lavoro modulare Ösa e il pendolare urbano Makka. Con una vasta gamma di accessori e configurazioni, Cake si rivolge a utenti professionali per numerose applicazioni, incluso l’uso commerciale per la consegna dell’ultimo miglio e altri trasporti urbani a corto raggio.

