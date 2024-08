L’Antitrust Uk contro “il volo 100% sostenibile”: era greenwashing

Nel Regno Unito, l’Authority della pubblicità vieta un annuncio della compagnia aerea Virgin Atlantic “per il primo volo 100% sostenibile”. In realtà, era greenwashing: le emissioni inquinanti venivano abbattute “solo” del 64%

Per l’aviazione civile dovrebbe essere la via maestra per raggiungere un livello di emissioni nette pari a zero entro il 2050. Stiamo parlando dell’utilizzo di quello che viene definito come Saf, Sustainable Aviation Fuel.

In buona sostanza, la compagna aeree utilizzano carburanti “sostenibili” prodotti dagli scarti agroalimentari o grassi animali. Una pratica che non azzera, ma riduce di molto le emissioni se venissero usate la stessa quantità di cherosene.

Su questo punto, si gioca il contenzioso aperto dall’Advertising Standards Authority (Asa), una sorta di antitrust britannico: ha contestato alla compagnia Virgin Atlantic di aver presentato l’utilizzo del Saf con una pubblicità “fuorviante”, amplificandone l’impatto ambientale.

Per i “voli sostenibili” si usano combustili di origine agroalimentare che limitano le emissioni fino al 70%

Per il suo primo volo intercontinentale, nel novembre scorso, Virgin Atlantic ha trasmesso uno spot in cui si presentava come “la prima compagnia aerea commerciale al mondo a volare su una rotta transatlantica utilizzando carburante sostenibile al 100%”.

Secondo l’Autorithy, il testo dello spot – e in particolare il riferimento al 100% sostenibile – può “indurre a credere che non ci siano state emissioni di carbonio e non ci fossero impatti negativi sull’ambiente, accusando la compagnia di “greenwashing”.

“È importante che le affermazioni sul carburante sostenibile per spieghino chiaramente qual è la realtà, in modo che i consumatori non siano indotti a pensare che il volo che stanno prendendo sia più ecologico di quanto non sia in realtà“, ha spiegato l’Authority.

In effetti, gli studi più attendibili sostengono che i combustibili sostenibili utilizzati dall’aviazione civile possano arrivare a limitare le emissioni fino al 70% rispetto ai carburanti tradizionali di origine fossile, ma non ad azzerarle.

Non per nulla si parla di transizione: si passa attraverso i Sustainable Aviation Fuel per poi arrivare entro il 2050 all’utilizzo di combustibili a zero emissioni, come l’idrogeno prodotto dalle rinnovabili.

Virgin Atlantic, pur specificando che nel volo sotto accusa le emissioni sono state limitate del 64%, ha contestato la decisione dell’authority, affermando che continuerà nella sua politica di carburanti sostenibili.

Secondo gli addetti ai lavori, l’Authority del Regno unito da parte sua continuerà nella sua campagna nel sottolineare glia spetti più evidenti di greenwashing per una informazione corretta.

