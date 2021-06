Volo elettrico, Airbus testa la superconduttività criogenica

Il progetto lanciato da Airbus si chiama Advanced Superconducting and Cryogenic Experimental powertrain Demonstrator (ASCEND). E’ una piattafoprma sperimentale finalizzata ad esplorare l’impatto dei materiali superconduttori e delle temperature criogeniche sulle prestazioni dei sistemi di propulsione elettrica di un aereo.

L’introduzione di materiali superconduttori può infatti abbassare la resistenza elettrica, che riduce la perdita di potenza nei conduttori. Se accoppiati con idrogeno liquido a temperature criogeniche (-253°C), i sistemi elettrici possono essere raffreddati per aumentare le prestazioni del sistema di propulsione elettrica.

Airbus, doppia efficienza con la superconduttività

Airbus utilizzerà ASCEND per esplorare la fattibilità di queste tecnologie al fine di ottimizzare l’architettura di propulsione per velivoli a basse e zero emissioni. Si prevede che i risultati mostreranno che il peso dei componenti e le perdite elettriche potrebbero essere almeno dimezzati, e la tensione potrebbe ridursi al di sotto di 500 V.

ASCEND valuterà architetture elettriche da diverse centinaia di kilowatt ad applicazioni multi-megawatt, con e senza idrogeno liquido a bordo.

Airbus progetterà e costruirà il dimostratore nei prossimi tre anni presso la sua E-Aircraft System House. Il dimostratore è ospitato all’interno di Airbus UpNext, una sussidiaria di Airbus creata per dare alle tecnologie future un percorso rapido di sviluppo (leggi anche) costruendo dimostratori a velocità e scala, valutando, maturando e convalidando nuovi prodotti e servizi che comprendono innovazioni tecnologiche radicali.

Le soluzioni che potrebbero essere adattate ai motori turboelica, turbofan e ibridi saranno testate e valutate entro la fine del 2023. Il nuovo sistema supporterà il processo decisionale di Airbus per il tipo di architettura del sistema di propulsione richiesta per i futuri velivoli.

Il progetto di Airbus sulla superconduttività dovrebbe inoltre supportare miglioramenti delle prestazioni per i sistemi di propulsione esistenti e futuri nell’intero portafoglio Airbus, inclusi elicotteri ed eVTOL, nonché velivoli regionali di medie dimensioni.

