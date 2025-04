Volkswagen vende più elettriche, ma guadagna poco: il 4%

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Volkswagen vende più elettriche, ma il margine di guadagno con le auto a emissioni zero è giudicato modesto: solo il 4%. La dice lo stesso gruppo tedesco.

Problema: con le EV non ci sono i margini delle auto benzina-diesel

Dopo anni di vendite stentate, le elettriche del gruppo di Wolfsburg ora i compratori li trovano. Al punto che, nel totale dei primi 3 mesi del 2025, basta la solo marca di Wolfsburg per sopravanzare nettamente le vendite Tesla in Europa. Con un totale di 65.679 immatricolazioni (+157%) contro le 53.237 del brand di Elon Musk (-38%).

Ma al successo commerciale non fa riscontro un bilancio altrettanto positivo in termini di di guadagni. Far concorrenza a Tesla e al resto della truppa elettrica ha un costo: i prezzi non possono essere ritoccati verso l’alto e non ci sono i margini che fruttano le auto a benzina e a gasolio. “Ora un’auto su cinque vendute in Europa Occidentale è 100% elettrica, e i volumi BEV nel primo trimestre sono più che raddoppiati“, spiega Arno Antlitz, capo della finanza del gruppo VW. “Allo stesso tempo, il successo delle nostre vetture elettriche mette sotto pressione i risultati finanziari. Un margine operativo attorno al 4% mostra chiaramente che c’è ancora notevole quantità di lavoro da fare“.

Volkswagen vende più elettriche: ora è al 20% del totale, ma…

È significativo che nell’elenco fatto da Antlitz delle auto di maggior successo in questo primo scorcio di 2025 sia preponderante la presenza di modelli elettrici. Il top manager tedesco cita Volkswagen ID.7 Tourer, CUPRA Terramar, Škoda Elroq, Audi Q6 e-tron e Porsche 911, quindi con tre veicoli a batterie su cinque. E il successo di vendite delle elettriche è significativo anche a livello di gruppo, al di là della sola marca VW. Qui l’incremento è stato del 64%, arrivando al 20% del totale. Come dire che una vettura immatricolata su cinque è un’elettrica.

Ma a un gruppo così importante, con una forte pressione anche dal mercato borsistico, quel 4% di guadagno non basta Tanto più in una situazione ingarbugliata come quella creata da Donald Trump con i dazi. Dunque? La ricetta è sempre la stessa: tagliare i costi:” Proprio perché l’attuale contesto economico globale è così incerto, è ancora più importante concentrarsi sui fattori in nostro controllo”. spiega Antlitz. “Ciò significa combinare l’ampia gamma di prodotti con una struttura dei costi competitiva“.

