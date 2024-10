Volkswagen tagli

Volkswagen sta portando avanti un importante piano di ristrutturazione, che prevede una riduzione salariale del 10% per i dipendenti e il congelamento degli stipendi per gli anni 2025 e 2026. Come riportato dal quotidiano economico Handelsblatt , l

Inoltre, il management di Volkswagen starebbe valutando ulteriori tagli, che includono una riduzione dei bonus riservati ai dipendenti nelle fasce salariali più alte, nonché una rilasciata dei bonus legati all’anzianità. Con circa 120.000 dipendenti sul territorio tedesco, l’azienda ha recentemente annunciato l’intenzione di chiudere alcuni stabilimenti in Germania e di considerare eventuali licenziamenti. In questo contesto, Volkswagen ha anche dichiarato di voler annullare la garanzia occupazionale, un accordo in vigore da trent’anni per tutelare i lavoratori tedeschi contro i lic

Mercoledì prossimo si terrà il secondo ciclo di trattative tra Volkswagen e il sindacato IG Metall per il rinnovo del contratto collettivo aziendale. Il sindacato, da parte sua, ha richieste avanzate precise, tra cui un aumento salariale del 7% e un miglioramento delle retribuzioni per gli apprendisti. Se non si troverà un accordo soddisfacente dopo il dialogo sociale obbligatorio, il sindacato non esclude la possibilità di indire scioperi, che pot