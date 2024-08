Volkswagen stringe i tempi sulle batterie a stato solido QuantumScape

Volkswagen rilancia sulle batterie a stato solido. La società di batterie della casa tedesca, la PowerCo, e lo sviluppatore statunitense di batterie al litio-metallo allo stato solido QuantumScape hanno concordato infatti di industrializzare la tecnologia a stato solido di QuantumScape.

La tecnologia QuantumScape si basa su un brevetto proprietario di separatore ceramico, abbinato a un un anodo di litio metallico puro.

PowerCo (Volkswagen) produrrà su licenza fino a 80 GWh, per un milione di auto

Una volta industrializzati i processi produttivi e raggiunti obiettivi di costo prefissati QuantumScape concederà a PowerCo una licenza non esclusiva per produrre in serie le sue celle batterie per veicoli Volkswagen.

PowerCo potrà produrre fino a 40 GWh all’anno di nuove celle con opzione fino a 80 GWh. Ciò basterebbe ad equipaggiare 1 milione di auto elettriche all’anno.

In precedenza tra le due aziende vigeva l’accordo di coprodurre le batteria attraverso una joint venture. Tuttavia, dopo una serie di test approfonditi su strada VW ha deciso di accollarsi in proprio la fase di produzione su scala industriale, evidentemente contando molto sulle prestazioni delle nuove batterie.

QuantumScape, la soluzione finale?

A parità di dimensioni rispetto a un pacco batterie tradizionale, le nuove celle consentiranno un’autonomia quasi doppia e tempi di ricarica molto più brevi. Si parla di una densità volumetrica di 1 kWh/litro, circa, quattro volte quella delle batterie oggi in produzione e di una densità gravimetrica di 380-500 Wh/kg. La ricarica da 0 all’80% richiederebbe circa 15 minuti. Quanto alla durata delle batteria, saremmo prossimi ai 1.000 cicli pari a oltre 400 mila chilometri.

Il Gruppo Volkswagen è il principale azionista del settore automotive, grazie ad un investimento in conto capitale di 300 milioni di dollari.

«Collaboriamo e testiamo le celle prototipo QuantumScape da anni ormai e non vediamo l’ora di portare questa tecnologia del futuro nella produzione in serie», ha confermato Frank Blome, CEO di PowerCo. E’ convinto infatti che le competenze le risorse e le fabbriche globali di PowerCo «possono facilitare la transizione alla produzione su scala industriale».

