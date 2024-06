Volkswagen sposa Rivian per accelerare nelle EV

Volkswagen sposa Rivian per accelerare nell’elettrico: il gruppo tedesco investirà fino a 5 miliardi di dollari in una società col nuovo marchio americano.

Volkswagen sposa Rivian per una nuova generazione di veicoli elettrici

È un matrimonio con il quale entrambi i contraenti cercano di porre rimedio alle rispettive debolezze. Volkswagen non cresce nell’elettrico come vorrebbe, a causa soprattutto di una messa a punto del software-veicolo che procede troppo lentamente. La divisione interna Cariad, secondo il Financial Times, non riesce a rispettare le tabelle di marcia, ritardando il lancio dei nuovi modelli. E l’accordo prevede l’accesso immediato al software di Rivian. Quest’ultima, a sua volta, continua a navigare in acque finanziarie agitate. Nel primo trimestre del 2024 ha perso più di 1,4 miliardi di dollari: in pratica oltre 38.000 dollari per veicolo prodotto. È stata fondata 15 anni da Robert RJ Scaringe, un giovanotto di grande talento, ma privo del carisma di un Elon Musk. Le sue azioni, dopo un boom iniziale in Borsa (era arrivata a valere più della VW stessa), sono scese a precipizio. Un partner della caratura di VW è una bella boccata d’ossigeno.

Il gruppo tedesco investe 5 miliardi di dollari

L’accordo poggia su due step. Il primo, immediato, prevede che VW investa un miliardo di dollari nel capitale di Rivian. Il secondo prevede invece la costituzione di una joint venture “allo scopo di creare congiuntamente un’architettura elettrica/elettronica di prossima generazione“. Il gruppo tedesco precisa che, “una volta implementata con successo la joint venture, Volkswagen riceverà l’accesso immediato all’attuale tecnologia E/E di Rivian per utilizzarla nei suoi veicoli elettrici“. Il tutto è subordinato a una verifica della fattibilità tecnica dell’integrazione. In caso di esito positivo, l’investimento di Volkswagen sarà di ulteriori 4 miliardi, portando a 5 il totale. Euforico il commento di Scaringe, da tempo sotto pressione per le perdite di Rivian: “Questa partnership porta il software e la piattaforma elettrica di Rivian ad un mercato più ampio attraverso la portata globale del Gruppo Volkswagen. Questo mentre introduciamo sul mercato la nostra prossima generazione di veicoli“.