Volkswagen quasi fallita? Non scherziamo…

Abbiamo i costruttori cinesi che in pochi anni sono saliti da zero al 10% del mercato europeo. E abbiamo il mercato cinese che ha smesso di comprare auto straniere, dopo averle a lungo acquistae pagandole care. Come poteva un colosso come Volkswagen non risentirne? Il doppio colpo si vede anche nei numeri appena pubblicati. Numeri che portano a una ristrutturazione fatta di calo del personale, sfoltimento della gamma e vendita di partecipazioni non strategiche. Il tutto, però, con bilanci che restano solidamente in utile. E la previsione, firmata dal n.1 Oliver Blume, “è di chiudere l’anno con una performance solida, superiore a quella del 2025”. Ed è una balla e buona quella che attribuisce all’elettrico la causa del rallentamento Volkswagen: “In poche settimane abbiamo raccolto oltre 70.000 ordini per la nostra nuova famiglia di auto elettriche urbane incentrata sulla ID. Polo. E gli ordini di veicoli completamente elettrici in Europa sono aumentati di oltre il 50% nel secondo trimestre“.

Probabile che venga sacrificata la Ducati

E intanto si procede nel lavoro di razionalizzazione di un colosso diventato negli anni troppo pesante, a tratti inefficiente. Come spiega il direttore finanziario Arno Antlitz: “Dobbiamo accelerare gli sforzi per ridurre strutturalmente la nostra base di costo e migliorare in modo sostenibile la qualità dei nostri utili. Ciò comprende il miglioramento delle strutture dei costi dei veicoli. La riduzione dei costi generali, una maggiore efficienza nei nostri stabilimenti, uno sviluppo tecnologico più rapido e processi decisionali più snelli. Per questa ragione dobbiamo ridurre in modo significativo la complessità. Sia della nostra gamma di prodotti e piattaforme, sia del nostro portafoglio azionario, che delle nostre strutture organizzative e decisionali”. Tradotto in italiano: la Ducati, che fa moto, potrebbe essee venduta, per concentrare investimenti e attenzioni sulle 4 ruote.

Le elettriche sono salite al 30% degli ordini

Quanto detto sopra non significa che i problemi non manchino. Le vendite di auto sono calate dell’8,4%, dai 4,4 milioni del primo semestre 2025 ai 4,0 di metà 2026. Il tonfo in Cina (-31,6%) è stato pesantissimo e gli incrementi registrati negli altri mercato non sono bastati a compensarlo. Quel che sta facendo Volkswagen è mettere in salvo il bilancio anche a fronte di vendite che continuano a calare. Porsche da questo punto di vista sta già dando risultati significativi. E comunque ci sono aree come l’elettrico in cui ci sono ampi margini per crescere, conquistando finalmente un peso significativo: “La quota dei BEV all’interno del portafoglio ordini è salita a oltre il 30%. La gamma di auto elettriche urbane sta superando di gran lunga le aspettative” si legge nella nota del gruppo . A fine anno capiremo quanto tutto questo si è tradotto in vendite reali.