











Volkswagen entra nel mondo delle e-bike con un approccio decisamente diverso dal solito. Invece di puntare su motori più potenti o batterie più grandi, il costruttore tedesco trasferisce sulle due ruote alcune delle tecnologie di sicurezza sviluppate per le automobili.

Le nuove e-bike sono prodotte da n+ su licenza Volkswagen e comprendono due modelli: Sport eBike, pensata per chi cerca una guida più dinamica, e Crossover eBike, orientata invece a comfort e autonomia. Entrambe condividono la stessa piattaforma tecnica, con motore centrale da 250 W, assistenza fino a 25 km/h e un’autonomia dichiarata fino a 160 km, variabile naturalmente in base al peso del ciclista, al percorso e alle condizioni di utilizzo.

Il cuore del progetto è Smart View

L’elemento più innovativo si chiama Smart View. Il sistema abbina una telecamera HD installata nella parte posteriore della bici a un radar che monitora il traffico in avvicinamento. Le immagini vengono visualizzate in tempo reale su uno schermo integrato nel manubrio, permettendo al ciclista di controllare cosa accade alle proprie spalle senza distogliere lo sguardo dalla strada o voltarsi. Il radar, inoltre, segnala la presenza di veicoli nell’angolo cieco, offrendo un livello di assistenza finora tipico del settore automobilistico.

Luci intelligenti ispirate alle automobili

Volkswagen introduce anche un sistema di illuminazione integrato nel telaio. Una lunga barra a LED percorre il tubo superiore della bici e funziona come luce di marcia diurna, ma cambia comportamento in base alla situazione: diventa rossa durante la frenata e lampeggia in arancione per indicare la direzione quando il ciclista svolta. L’obiettivo è rendere più chiare le intenzioni del ciclista agli altri utenti della strada.

Un ecosistema con casco e occhiali smart

La bicicletta è solo il primo elemento di un ecosistema tecnologico più ampio. Lo Smart Helmet comunica via Bluetooth con la bici, replica le segnalazioni luminose e integra un accelerometro capace di rilevare un incidente e inviare automaticamente un messaggio ai contatti di emergenza.

Ancora più particolare è il progetto degli Smart Glasses, occhiali che proiettano direttamente nel campo visivo del ciclista indicazioni di navigazione, avvisi provenienti dal radar e altre informazioni di marcia, richiamando il funzionamento degli head-up display automobilistici.

Più che un’e-bike, un nuovo concetto di mobilità

Con questa gamma Volkswagen propone una visione diversa della mobilità elettrica leggera. Più che inseguire prestazioni elevate, il progetto punta a trasferire sulle biciclette tecnologie normalmente riservate alle automobili, con l’obiettivo di aumentare sicurezza e consapevolezza del traffico urbano.

Le nuove Volkswagen Smart eBike saranno commercializzate in Europa attraverso n+ Europe, il lancio commerciale è previsto dopo il completamento delle procedure di conformità per il mercato europeo.