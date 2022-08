Volkswagen introvabili: vorrei la e-Up, ma…

Volkswagen introvabili: Luca vorrebbe sostituire la vecchia Ford Ka con una e-Up, ma l’auto (pur essendo a listino) è introvabile. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Volkswagen introvabili: non le puoi neppure ordinare, il venditore mi ha suggerito…

“Vi seguo da un po’ di tempo perché sono deciso a sostituire la piccola Ka di mia moglie, ormai arrivata alla fine della sua vita, con una piccola elettrica. Visto anche i 7.500 euro di incentivi. Mi sono rivolto prima alla Renault per la Twingo e mi hanno detto che qualcosa in settembre ottobre sarebbe stato disponibile. Per la Dacia Spring invece tocca aspettare fino a dicembre gennaio. Poi sono andato alla Volkswagen per chiedere un preventivo per la Up. La risposta del venditore: “Ma non preferisci una ID4 o ID5?”. “No sono enormi e fuori dal mio budget, mi basta una Up”‘ ho risposto. Poi, con mio grande stupore, mi dice che non se ne trovano più e non si possono neanche ordinare e soprattutto non si sa neanche se ricominceranno a riprodurle“.

La produrranno o la mandano in pensione?

“Ho ringraziato e sono uscito, ma non potevo credere a una cosa del genere. Ho iniziato a chiamare tutte le concessionarie Volkswagen della mia zona, (vivo a Prato) e nulla: tutti la stessa risposta, non sono più ordinabili. Ho iniziato a chiamare anche fuori provincia e fuori regione, ma nulla: non si trova una Up elettrica nemmeno a pagarla oro. Ho chiamato così direttamente la Volkswagen Italia chiedendo spiegazioni, visto che nel sito è ancora presente con tanto di offerta e finanziamento. Mi viene detto che faranno una ricerca e se trovano qualcosa mi metteranno in contatto direttamente con il concessionario. Ancora non ho ricevuto una risposta, sono in attesa, speriamo che salti fuori qualcosa. Secondo voi tornerà la Up elettrica? Oppure è la volta buona che la mandano in pensione? Un saluto“. Luca

Un equivoco da risolvere, in un senso o nell’altro

Risposta. Questa storia delle e-Up introvabili va avanti da almeno tre anni, da ben prima della crisi dei semiconduttori che sta allungando i tempi di consegna di tutti i modelli. Se ne producono col contagocce e la Volkswagen spesso preferisce destinare le poche che ha al mercato tedesco. La richiesta ci sarebbe, eccome, anche per un rapporto qualità-prezzo (specie con il citato incentivo di 7.500 euro in arrivo) decisamente competitivo. Secondo noi una Casa blasonata come la Volkswagen a un certo punto dovrebbe prendere una decisione. Ovvero: o toglie la e-Up dal listino (sul sito è tuttora presente) o rimette in moto la catena di produzione, con tempi allineati alla concorrenza. Noi non riusciamo a capire neppure perché tutta la gamma elettrica Volkswagen abbia tempi di consegna così lunghi, in confronto ai competitor. Così lunghi da indurre alcuni potenziali clienti a rinunciare.